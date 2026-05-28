قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي
بيضربها هي وبنتها.. القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته وابنته بالإسكندرية
الأعمال المستحبة في ثاني أيام عيد الأضحى 2026.. أفضل الطاعات في يوم القر
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
تيشيرت مانشستر سيتي.. هدية خاصة من عمر مرموش لـ أقطاي عبد الله بمعسكر الفراعنة
الخطر الحقيقي.. مرشحة مصرية الأصل لمنصب عمدة لندن تحذر من تنامي نفوذ الإخوان
العجل هرب والخروف رمى نفسه من الخامس.. فيفي عبده تكشف عن معاناتها بالعيد
وكالة تسنيم الإيرانية: لا إصابات جراء الهجوم الأمريكي في بندر عباس
وسط أجواء مليئة بالسكينة.. سامح حسين وزوجته يؤديان مناسك الحج
مطارنة وأساقفة القليوبية يهنئون المحافظ وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك
دعاء ثاني أيام عيد الأضحى 2026 للرزق مستجاب.. أدعية يوم القر
الأرصاد تكشف طقس ثاني أيام العيد.. أجواء حارة نهارًا واضطراب بالملاحة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العجل هرب والخروف رمى نفسه من الخامس.. فيفي عبده تكشف عن معاناتها بالعيد

فيفي عبده
فيفي عبده
باسنتي ناجي

كشفت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على موقع إنستجرام عن موقف طريف خلال أجواء العيد، حيث قالت إن العجل هرب، كما أن خروفًا كان لديهم ألقى نفسه من الدور الخامس، ما اضطرهم إلى شراء بدائل في اللحظات الأخيرة لاستكمال الأجواء.

فيفي عبده 

وأضافت فيفي أنها تتقبل ما حدث بروح خفيفة، موجهة تهنئة للجمهور بمناسبة العيد، قائلة: “كل سنة وانتوا طيبين وربنا يعوض عليا في اللي راح.. الحسد ورايا ورايا”.

وقد كشفت فيفي عبده ، عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها القوية بعدد من رموز الفن.

وأكدت فيفي عبده ، أن الفنانة القديرة الرحلة سهير زكي تُعد عِشرة عمر بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحمل لها كل الحب والتقدير لما تمثله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة. 

وأضافت أنها حاولت مؤخرًا التواصل معها برفقة النجمة نجوى فؤاد، إلا أنهما لم يتمكنا من الوصول إليها، الأمر الذي تسبب لها في قلق كبير، خاصة في ظل مكانة سهير زكي كواحدة من أهم نجمات الرقص الشرقي في تاريخ مصر.

وأوضحت فيفي عبده ، أن سهير زكي ليست فقط فنانة كبيرة، بل إنسانة محترمة لها تاريخ مشرف ، مؤكدة أن غياب التواصل معها كان أمرًا محزنًا للغاية، 

وفي سياق آخر، عبّرت فيفي عبده عن صدمتها الشديدة بعد  خبر وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أنها تلقت الخبر فور استيقاظها، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية. وقالت إن الخبر كان مفاجئًا وقاسيًا، خاصة أن هاني شاكر يُعد من أهم رموز الغناء في الوطن العربي، وله تاريخ فني كبير لا يمكن نسيانه.

وأضافت أن هذه الأخبار المتتالية تسببت لها في حالة من الحزن العميق، مشيرة إلى أن فقدان القامات الفنية الكبيرة يمثل خسارة لا تُعوّض للفن المصري والعربي.

واختتمت فيفي عبده ، حديثها بالدعاء لكل من رحل، قائلة: “ربنا ينور قبورهم ويرحمهم، ويصبر كل محبيهم وأهلهم”، مؤكدة أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب الجمهور وكل من عاصر فنهم وإبداعهم.

فيفي عبده نجوم الفن الفنانة فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

منتخب مصر

15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد

معتمد جمال

صنع معجزة .. تجديد الثقة لـ معتمد جمال يربك الزمالك

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

بشاير آل قبوص

وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص

الطقس في مصر

ثاني أيام العيد .. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا 2026 

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

نظام فورد بلو كروز

فورد تضيف ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سياراتها الكهربائية

ساعة ريلمي إس 5

ساعة ريلمي المنتظرة .. تصميم مميز ومواصفات قوية

بالصور

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

كيف يمكن الوقاية من التهاب العين الوردية؟

كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟
كيف يمكن الوقاية من العين الوردية؟

طريقة عمل فخد الضانى المشوى

طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:
طريقة عمل فخد الضانى المشوى:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد