البابا تواضروس يستقبل رئيس دير "مارجرجس" حارة زويلة وكرير ومجموعة من الراهبات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، تاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بحارة زويلة وسيدي كرير، وبرفقتها مجموعة من الراهبات وطالبات الرهبنة بالدير.

اطمأن قداسة البابا على أحوالهن، وألقى عليهن كلمة مناسبة.

كما استقبل قداسته، مجموعة من خدام كنيسة السيدة العذراء، إيست برونزويك بنيو چيرسي، برفقة القمص مارك حنا، كاهن الكنيسة ذاتها، والذين جاءوا إلى مصر لتقديم عدد من الخدمات التعليمية والتنموية في بعض المناطق.

أثنى قداسة البابا على اهتمامهم بتخصيص جزء من وقتهم، ومجيئهم إلى مصر لخدمة إخوتهم في بعض الكنائس.

واستمع قداسته إلى آرائهم وانطباعاتهم عن الأماكن التي زاروها، مشجعًا إياهم على تكرار الزيارات الخدمية.