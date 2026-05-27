الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر تقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

في إطار حرص الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، على تقديم التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قام وفدٌ من المطرانية، نيابةً عن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وذلك لسفره خارج البلاد، بتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى قيادات المحافظة، والأجهزة الأمنية بمحافظة قنا.

ضم الوفد الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب ميلاد جودة، نائب رئيس الرهبنة الفرنسيسكانية، والأب ملاك ناجي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بحجارة، والأب مرقس سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بقنا، والأب تيموثاوس الشايب، راعي كنيسة العائلة المقدسة، والقديس يوسف، بجراجوس.

عمق العلاقات الطيبة

وقام الوفد بزيارة السيد الوزير اللواء أ.د مصطفى سليم، محافظ قنا، والسيد اللواء محمد حامد مدير، أمن قنا، إلى جانب عدد من القيادات، والأجهزة الأمنية، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها المحبة، وروح الأخوة الوطنية، مؤكدين عمق العلاقات الطيبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وحرص الكنيسة الدائم على المشاركة في المناسبات الوطنية، والدينية.