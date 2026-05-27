عبد الله السعيد يُهنئ متابعيه على انستجرام بعيد الأضحى

حرص عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب عبد الله السعيد عبر انستجرام: “عيد أضحى مبارك كل عام وانتم بخير”.

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.