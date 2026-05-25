عمرو جمال: عبد الله السعيد يسير على نظام محمد صلاح

أكد عمرو جمال مهاجم حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، أن محمد صلاح أسطورة ليفربول على تواصل مع جميع اللاعبين زملاؤه السابقين من مصر.



وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: محمد صلاح لحد دلوقتي متواصل مع كل اللاعبين اللي لعب معاهم ومتغيرش خالص معانا.



وأضاف: صلاح بيقعد كل يوم في اوضه مع لاعب وبيجيب هدايا لكل اللاعيبة.



وتابع: لما لاعب جديد بينضم للمنتخب يروح يجيب له هديه من قميص ليفربول، وأول لاعب يستقبل اللاعيبه ، وصلاح على المستوى الإنساني مش هتلاقي زيه.



وواصل: محمد صلاح بياخد دروس نفسيه وسيكولوجية والمينتالتي، ونظام عبدالله السعيد اللي ماشي عليه واللي مخلي عبدالله مكمل أنه ماشي على نظام محمد صلاح الغذائي.