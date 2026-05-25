ضياء السيد: عقلية محمد صلاح صنعت أسطورته.. وختام رحلته مع ليفربول فخر للمصريين

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مشهد ختام رحلة محمد صلاح مع ليفربول، كان مصدر فخر لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الجميع عاش رحلة اللاعب بأحاسيس مختلفة بسبب ما حققه من نجاحات وإنجازات كبيرة في الملاعب الأوروبية.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن عقلية صلاح الاحترافية كانت السبب الرئيسي في إجبار الجميع على تقديره واحترامه، مؤكدًا أن مشوار قائد منتخب مصر لم يكن سهلًا، بل شهد العديد من لحظات الإحباط، لكن رغبته القوية وطموحه غيرا كل شيء إلى الأفضل.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق، أنه يتمنى استمرار صلاح في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبدو الأقرب لرغبة اللاعب أيضًا.

وفي سياق آخر، انتقد ضياء السيد حالة الغموض بشأن الفريق المشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلًا: “لا نعلم حتى الآن من سيشارك في الكونفدرالية، زد أم سيراميكا، وهذا هو الفارق بيننا وبين الخارج في التنظيم والوضوح”.