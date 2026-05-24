من قلب أنفيلد.. هيثم فاروق يحتفي بمحمد صلاح في ليلة وداع ليفربول| صور

شهد ملعب “أنفيلد” مساء اليوم الأحد أجواءً مؤثرة، بعد مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحرص هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي، على التواجد في مدرجات أنفيلد، حيث ظهر في مشهد مؤثر وهو يوجه عناقًا واحتفاءً خاصًا بمحمد صلاح، في ليلة وداعه التاريخية للنادي الإنجليزي.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ختام مشوار الفريقين بالموسم الحالي من البريميرليج، وسط لحظات وداع خاصة للنجم المصري داخل معقل الريدز.

كان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة استثنائية استمرت تسع سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب، إلى جانب أرقام فردية تاريخية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق في العصر الحديث.