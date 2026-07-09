تشابمان: تصريحات ترامب التهديدية لإيران تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، إن السردية التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب لا تتماشى مع الواقع، فهو يواصل إعلان النصر بصورة مستمرة، لكن الأمريكيين يتساءلون: إذا كنا قد حققنا بالفعل هذا النصر على إيران، فلماذا لا تزال قواتنا وسفننا موجودة في المنطقة؟ ولماذا ما زلنا منخرطين في أعمال عدائية معها؟

وأضافت خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنهم يتساءلون أيضًا: لماذا يواصل ترامب تكرار ما قاله في بداية الحرب، وهو أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا؟ فهذه التصريحات، من وجهة نظر كثيرين، تعكس أن الأهداف المعلنة لم تتحقق بالكامل.

وأوضحت أنه في المقابل، يحاول ترامب تسويق هذه الرواية للشعب الأمريكي، خاصة في ظل الظروف الداخلية التي تمر بها الولايات المتحدة، متابعة: "شهدنا بالفعل نفاد الوقود في بعض محطات البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، وهو ما تتناوله وسائل الإعلام الأمريكية بصورة واسعة".

وأكدت أن ترامب يحاول استثمار أجواء الاحتفالات الداخلية، مثل احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي في شهر يوليو، للترويج لفكرة أنه حقق انتصارًا على إيران.