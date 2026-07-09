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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اضطراب شديد بخليج السويس وشبورة كثيفة تضرب هذه الطرق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنه سيكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته بين المعتدلة والمضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 اكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 34 36 23

بلطيم 33 36 22

المنصورة 34 36 23

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 33 36 24

بورسعيد 32 35 24

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 36 38 24

العريش 33 36 23

رفح 32 36 24

رأس سدر 38 40 24

نخل 34 36 20

كاترين 32 34 18

الطور 41 43 26

طابا 36 38 23

شرم الشيخ 37 39 28

الغردقة 37 39 28

الاسكندرية 31 34 22

العلمين 30 34 21

مطروح 29 33 22

السلوم 32 35 24

سيوة 37 38 23

رأس غارب 39 41 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

شلاتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبو رماد 38 39 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 39 26

جبل علبة 38 39 26

رأس حدربة 34 36 28

الفيوم 35 37 23

بني سويف 35 37 23

المنيا 36 38 22

أسيوط 36 38 23

سوهاج 38 39 26

قنا 39 40 28

الأقصر 38 39 27

أسوان 39 40 28

الوادى الجديد 41 42 24

أبوسمبل 40 41 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 33

المدينة 454 32

الرياض 43 30

المنامة 41 35

أبوظبى 42 32

الدوحة 45 35

الكويت 46 33

دمشق 35 17

بيروت 30 25

عمان 30 19

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 31

مسقط 38 31

صنعاء 31 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 32 24

تونس 36 22

الجزائر 31 20

الرباط 28 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 31 14

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 37 26

نيودلهى 31 27

جاكرتا 34 24

بكين 33 22

كوالالمبور 32 24

طوكيو 32 22

أثينا 32 21

روما 34 20

باريس 35 20

مدريد 40 24

برلين 24 13

لندن 31 19

مونتريال 27 19

موسكو 21 13

نيويورك 29 23

واشنطن 29 23

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 21 14

أمطار طقس حار رطب شبورة مائية خليج السويس

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