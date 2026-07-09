مرتضى منصور: منتخب مصر خرج بمؤامرة.. والفراعنة أبكوا ميسي

أثار المستشار مرتضى منصور الجدل بتصريحات قوية عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن خروج “الفراعنة” لم يكن نتيجة تفوق المنافس فقط، بل بسبب ما وصفه بـ”المؤامرة” التي استهدفت إقصاء المنتخب المصري رغم الأداء البطولي الذي قدمه اللاعبون.





وجه مرتضى منصور رسالة دعم إلى جماهير الكرة المصرية، مطالبًا بعدم الحزن على وداع المونديال، مشيدًا بما قدمه المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يستحقون الإشادة بعد المستوى الكبير الذي ظهروا به أمام منتخب الأرجنتين.



وأضاف أن المنتخب المصري قدم مباراة تاريخية أمام بطل العالم، ونجح في إحراجه خلال أغلب فترات اللقاء، معتبرًا أن ما تحقق في البطولة يمثل مصدر فخر لكل المصريين.



وأكد مرتضى منصور أن ما حدث بعد الدقيقة 80 من المباراة لا يمت بصلة إلى الأداء الفني داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللقاء الحقيقي انتهى عند تلك الدقيقة، قبل أن تبدأ على حد وصفه “مباراة أخرى” لم يكن منتخب مصر طرفًا فيها.



وأوضح أن المنتخب المصري كان الأفضل خلال معظم أحداث المباراة، وفرض شخصيته أمام المنتخب الأرجنتيني، إلا أن أحداث الدقائق الأخيرة غيّرت مجرى اللقاء بصورة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.



ووجه مرتضى منصور رسالة خاصة إلى حسام حسن وجهازه الفني ولاعبي المنتخب، مؤكدًا أنهم ليسوا في حاجة إلى تبرير ما حدث، لأنهم قدموا بطولة كبيرة وتركوا انطباعًا قويًا لدى الجميع.

وأشار إلى أن المنتخب المصري كان الوحيد الذي نجح في وضع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحت ضغط كبير خلال البطولة، معتبرًا أن هذا الأمر وحده يعد إنجازًا يعكس قوة الأداء الذي قدمه “الفراعنة”.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر غادر كأس العالم مرفوع الرأس، بعد أن قدم مستويات مميزة أمام كبار المنتخبات، مطالبًا الجماهير بالوقوف خلف المنتخب والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق استعدادًا للاستحققات القادمة.