شبانة: منتخب مصر أعاد الأمل للشباب.. وكنا نستحق الوصول إلى نهائي كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر كان له تأثير كبير على الشباب المصري، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي ينعكس على المجتمع ويولد طاقة إيجابية، مؤكدًا أن المنتخب كان يستحق الوصول إلى نهائي كأس العالم.

منتخب مصر

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC:"أنا هوريكوا الشاب المصري، عشان أعرفكوا إحنا عملنا إيه في كأس العالم. هديكم تلات نماذج... هوريكم التأثير اللي عمله منتخب مصر على الدنيا كلها كان إيه، وهبدأ ببلدي وبشبابي في مصر".

وأضاف: "شاب كان قرر إنه يسافر بره، يروح يشوف حاله في دولة تانية، لكن بعد اللي عمله المنتخب وحسام حسن وإبراهيم حسن ومحمد صلاح ونجومنا، اكتشف إنه بيحب بلده ومش عايز يسيبها".

وتابع:"اللي أنا شايفه ده هو النجاح الحقيقي، نجاح مؤثر في الشباب المصري. بيقول: أنا بحبها، من جوايا بحبها، وفيها حاجة حلوة، ومش مسافر وقاعدلها، واكتشفت إني بعشقها ومقدرش أعيش من غيرها.. بلدي".

وأوضح شبانة أن النجاحات الرياضية تصنع أثرًا إيجابيًا داخل المجتمع، قائلًا:"النجاح بيفجر الطاقات الإيجابية جوه الناس، وده اللي عمله منتخبنا".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر كان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي، قائلًا:

"اتسرق مننا الحلم، أقسم بالله إحنا كان ممكن نروح النهائي. كنت بقول من أول البطولة إن المنتخب قادر يوصل بعيد، وكنا نستحق الفوز على الأرجنتين، وكان لينا ركلة جزاء، وبعدها كنا هنقابل سويسرا ونوصل نصف النهائي، خاصة بعد خروج البرازيل. الحلم كان قريب، والرجالة عندنا اجتهدوا وحققوا إنجازًا كبيرًا".