محمد الشاذلي: القيادة السياسية دعمت منتخب مصر بشكل غير محدود.. وكان هناك تنسيق لاستمرار حسام حسن

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن منتخب مصر حظي بدعم كبير وغير محدود من القيادة السياسية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يستحق كل الإشادة بعد المستوى الذي ظهر به الفراعنة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، إن القيادة السياسية وجهت بتسهيل جميع الأمور الخاصة ببعثة المنتخب الوطني طوال فترة المشاركة في المونديال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على متابعة المنتخب بشكل مستمر.

وأضاف أن المنتخب المصري كان قريبًا للغاية من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل بعد مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن ردود الأفعال الإيجابية من الخبراء الأجانب عكست حجم الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون.

وأوضح أن مشاركات مصر السابقة في كأس العالم كانت محدودة من حيث الإنجازات، لكن النسخة الحالية كسرت كل القواعد المعتادة، بعدما قدم المنتخب مستويات قوية ونافس كبار المنتخبات.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على وجود تنسيق بين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بشأن استمرار حسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب، مع مراعاة الجوانب المالية والتعاقدية الخاصة بتجديد عقده.