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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ الدراجي يشيد بمنتخب مصر: خرج من كأس العالم ودخل قلوب العالم.. وما حدث أمام الأرجنتين ليس طبيعيًا

حفيظ دراجي
حفيظ دراجي
حمزة شعيب


 

أشاد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي بالأداء الذي قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة، رغم وداعهم المنافسات من دور الـ16، نجحوا في كسب احترام وإعجاب العالم بعد المستوى الذي ظهروا به أمام كبار المنتخبات.

وقال الدراجي، خلال ظهوره عبر قناة مودرن MTI، إن منتخب مصر "خرج من البطولة، لكنه دخل قلوب العالم، وليس فقط قلوب العرب أو الأفارقة"، مشيرًا إلى أن الجماهير ووسائل الإعلام العالمية تابعت بإعجاب ما قدمه المنتخب المصري وما أثاره من ردود فعل واسعة.

وأضاف أن هناك نوعًا من الانتصارات لا يُقاس بعدد الأهداف أو النقاط، وإنما بالأداء داخل الملعب، معتبرًا أن هذا هو الإنجاز الحقيقي الذي حققه المنتخب المصري في البطولة.

وأكد الدراجي أن المنتخب المصري قدم مستويات مميزة أمام عمالقة كرة القدم العالمية، ونجح في مقارعة منتخب الأرجنتين، بطل العالم، بنفس الأسلوب الذي ظهر به في أكثر من مباراة، وهو ما يثبت – بحسب وصفه – أن ما قدمه الفراعنة لم يكن وليد الصدفة أو الحظ.

وأوضح أن المنتخب المصري ظهر بالشكل الذي كان ينتظره الجميع في البطولات الكبرى، خاصة في نهائيات كأس العالم، مشيدًا بالروح القتالية والانضباط التكتيكي الذي ميز أداء الفريق طوال مشواره في البطولة.

وتطرق الدراجي إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية كانت دائمًا جزءًا من كرة القدم، إلا أن دورها تقلص مع وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مضيفًا أن التقنية كانت سريعة وفعالة في معظم مباريات البطولة، لكنها – بحسب رأيه – لم تكن كذلك عندما تعلق الأمر بمنتخب مصر.

وأشار المعلق الجزائري إلى اعتقاده بأن سيناريو المباراة سار في اتجاه لم يكن ليسمح بخروج منتخب الأرجنتين أو النجم ليونيل ميسي من دور الـ16، معتبرًا أن عوامل تسويقية ورياضية وسياسية وثقافية قد تكون لعبت دورًا في المشهد، على حد وصفه.

واختتم الدراجي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر غادر البطولة مرفوع الرأس، بعدما قدم مستويات قوية أمام نخبة منتخبات العالم، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجماهير والمتابعين في مختلف أنحاء العالم.

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