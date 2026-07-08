صورة متداولة توثق أول ظهور لـ فضل شاكر برفقة نجله بعد قرار إخلاء سبيله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها توثق أول ظهور للفنان فضل شاكر برفقة نجله، وذلك بعد قرار إخلاء سبيله، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومحبيه.

وجاء تداول الصورة عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيل فضل شاكر لدواعٍ صحية، بعد فترة من احتجازه على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري في لبنان.

وكان الناقد اللبناني جمال فياض قد أكد صدور قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر، موضحًا أن القرار جاء لأسباب صحية، بعد تقدم فريق الدفاع بطلب مدعوم بتقارير طبية تفيد بمعاناته من مرض السكري وأمراض أخرى تستدعي متابعة صحية مستمرة.

فضل شاكر يواجه عدد من القضايا

ويواصل فضل شاكر مواجهة عدد من القضايا أمام القضاء العسكري اللبناني، في وقت سبق أن حصل فيه على حكم بالبراءة في قضية محاولة اغتيال أحد مسؤولي "سرايا المقاومة"، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر.