الألم استسلم للأمل.. صلاح عبد الله ينعى حلم المونديال بكلمات مؤثرة

حرص الفنان صلاح عبد الله على توجيه رسالة مؤثرة عقب خسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، معبرًا عن حالة الحزن والصدمة التي سيطرت على الجماهير بعد نهاية المباراة.

منتخب مصر

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على "فيس بوك": «قصة الأمس.. فرحة مجنونة ثم صدمة مشحونة بالذهول، ووطن بأكمله يصرخ بأعلى صوته: حرام.. مش ممكن.. مش معقول»، في وصف للمشاعر التي عاشها المصريون بعد وداع البطولة.

وأضاف: «وليل سخيف مخيف رافض يزول.. رافض يمر، وهاتف: ياما ليالي كانت أمر.. حصلها إيه؟! طلعلها صبح رافع إيديه بالعلم»، في كلمات جسدت مرارة الخسارة مع التمسك بالأمل.

واختتم الفنان رسالته بنبرة تفاؤل، قائلًا: «والعلم حضن الألم وطبطب عليه.. طاب.. الألم استسلم للأمل طاب ونام.. سلام»، مؤكدًا أن حب الوطن يبقى أقوى من أي خسارة، وأن الأمل يظل حاضرًا رغم صعوبة اللحظة.