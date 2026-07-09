مياه الأقصر تتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بإسنا والطود

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من البنك الإفريقي للتنمية، حيث عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعًا مع أعضاء وحدة المشروع بالشركة لمراجعة نسب التنفيذ ومتابعة سير الأعمال، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، إلى جانب الوقوف على مستجدات الأعمال والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

ويعد المشروع أحد المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف دعم خدمات البنية التحتية بقرى محافظة الأقصر، حيث يشمل تنفيذ منظومة صرف صحي متكاملة لخدمة 10 قرى، منها 8 قرى بمركز إسنا هي: كيمان المطاعنة، وأصفون، وطفنيس، والغريرة، والشغب، والدبابية، والمعلا، وتوماس 3، بالإضافة إلى قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويُنفذ المشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، ويستهدف توفير خدمات صرف صحي متكاملة لنحو 250 ألف مواطن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، والارتقاء بالبنية التحتية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة بقرى مركزي إسنا والطود.