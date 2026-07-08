محافظ الأقصر يكرم أوائل الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية والفائزين بمسابقة الرسم الدولية

في احتفالية مميزة أقيمت بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر تحت شعار "متفوقو اليوم.. علماء الغد"، وللعام الثاني على التوالي، كرّم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وعددهم 30 طالبًا وطالبة، إلى جانب تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الموهوبين الفائزين في مسابقة الرسم الدولية الصينية للشباب لعام 2025، التابعة لتوجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المتفوقين وتشجيع الموهوبين في مختلف المجالات.

حضر الاحتفالية صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، وفضيلة الشيخ محمود الطيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود عيسى وكيل وزارة العمل، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

شهدت الاحتفالية برنامجًا متنوعًا عكس مواهب طلاب الأقصر، بدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لكل مكان حكاية"، تلاه تقديم فقرة "أبويا وصاني"، وقصيدة "يا مصر"، ثم فقرة "سنة ورا سنة". كما تضمن الحفل كلمات لكل من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، خلال كلمته، أن تكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم المتفوقين ورعاية الموهوبين، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تُبنى بها الأوطان، موجهاً الشكر والتقدير إلى القائمين على التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمحافظة، من معلمين وموجهين وقيادات تعليمية، على جهودهم المخلصة في بناء العقول وصقل مواهب الطلاب، كما وجه التحية إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه أبناؤهم هو حصاد رحلة طويلة من الدعم والتشجيع والمتابعة، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد، وأن يجعلوا هذا التفوق دافعًا لتحقيق مزيد من النجاحات في المرحلة الثانوية وما بعدها.

كما استعرض المحافظ جانبًا من جهود الدولة في تنمية محافظة الأقصر، موضحًا أن المحافظة كانت أولى المحافظات التي انتهت من تنفيذ وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الاستعدادات جارية لبدء المرحلة الثانية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ خطة متكاملة لرصف الطرق، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت من خلال شبكات الألياف الضوئية، فضلًا عن افتتاح نحو 35 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الماضي، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

واختتم المحافظ كلمته بتمنياته للطلاب بدوام التوفيق والتميز، وأن يظلوا نموذجًا مشرفًا لأبناء محافظة الأقصر ومصر، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعمها لكل المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات.

واختتمت الاحتفالية بتقديم درع تذكارية لمحافظ الأقصر، ثم تكريم مديري الإدارات التعليمية، وأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، والطلاب الفائزين في مسابقة الرسم الدولية الصينية للشباب، وتكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين أولياء الأمور والطلاب.



وضمت قائمة المكرمين من أوائل الشهادة الإعدادية العامة (التعليم العام):

أسمى هشام النوبي أحمد – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

مارلي هاني عويضة رزق الله – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

تسنيم عبد الصمد محمود – مدرسة العديسات الإعدادية.

بسملة أحمد محمد حسن – مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.

سهيلة محمد أحمد السيد – مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

منة أحمد عبد المقصود محمد – مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام.

محمود أحمد محمود أبو المجد – مدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة.

يوسف محمد عبد الجليل – مدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ.

مي محمود عبد الحميد السعد – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

آية أحمد سيد أحمد – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

جنى أحمد حافظ كامل – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

أريج سيد دياب أحمد – مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

جونير جرجس الشايب سامي – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

إيريني صامويل سعد الله – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

ديمة أحمد فتحي علاء الدين – مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.

مادونا ثروت عياد بدير – مدرسة السلام للتعليم الأساسي عربي.

منى أشرف حسين زكي – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

سارة جرجس صمويل يني – مدرسة إسنا الإعدادية بنات.

أمنية رمضان محمد محمد – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

رحمة عبد الله عبد العظيم – مدرسة السريب الإعدادية.

منة حسن محمد عبد العال – مدرسة الضبعية الإعدادية بنات.

جوسيا الفريد نبيل صادق – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

منة الله علي فرشوط إبراهيم – مدرسة الضبعية الإعدادية بنات.

سما محمد فتحي محمد – مدرسة إسنا الإعدادية بنات.

يوسف قديس ميخائيل قديس – مدرسة أسنا الرسمية للغات.

آلاء منصور زكي محمود – مدرسة السريب الإعدادية.

يحيى محمود أحمد محمد – مدرسة الأقصر الإعدادية بنين.

رودينا عبد الله حسين – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

مريم ياسر علي أحمد عثمان – مدرسة السلام الخاصة لغات.

أحمد تهامي دندراوي مهدي – مدرسة السريب الإعدادية. وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (مبصرين):

الطالبة: تسنيم رمضان – معهد فتيات المساوية – المجموع 510 (المركز الأول).

الطالبة: أروي عبد الله – معهد فتيات زرنيخ – المجموع 508 (المركز الثاني).

الطالب: محمود أحمد – معهد بنين الدير – المجموع 508 (المركز الثاني مكرر).

الطالب: محمود مصطفي – معهد بنين الدير – المجموع 507.5 (المركز الرابع).

الطالبة: ندي محمد – معهد فتيات المنشاه – المجموع 507 (المركز الخامس مكرر).

الطالبة: فاطمة عيد – معهد فتيات العنانية – المجموع 507 (المركز الخامس مكرر).

الطالبة: جني محمد – معهد فتيات الأقصر – المجموع 507 (المركز الخامس مكرر).

الطالبة: نور حمدي – معهد فتيات الأقصر – المجموع 506 (المركز الثامن).

الطالبة: تسنيم زكريا – معهد فتيات الدير – المجموع 506 (المركز الثامن مكرر).

الطالب: ايمن محمد – معهد بنين الدير – المجموع 506 (المركز الثامن مكرر).

وبالنسبة لأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (كفيف) فتم تكريم الطالبة: نورهان أيمن الحسين أحمد – معهد فتيات الشغب الإعدادي – المجموع 462 بنسبة 94% (المركز الأول).



وبالنسبة للطلاب المكرمين الفائزين في مسابقة الرسم الدولية الصينية للشباب لعام 2025:

الطالب: مصطفى وليد مصطفى – مدرسة العوامية الرسمية لغات – الصف الثاني الإعدادي – المركز الأول.

الطالب: عبد الرحمن عادل أبو الحمد – مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات – الصف الأول الإعدادي – المركز الثاني.

الطالب: أحمد خالد محمد محمود – مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات – الصف الأول الإعدادي – المركز الثالث.

الطالب: أيمن أحمد أبو الحجاج أبو المجد – مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات – الصف الأول الإعدادي – المركز الثالث.