قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

56 برنامج تدريبي لدعم السلامة المرورية وخفض حوادث الطرق عالميا

أليكس مجايا
أليكس مجايا
كريم عاطف

أكد أليكس مجايا، مدير قسم الأشخاص والشمول الاجتماعي بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، أن الاستثمار في التوعية والتدريب يمثل أحد أهم الركائز للحد من حوادث الطرق، مشيرا إلى أن المعهد يعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطرق، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمانا واستدامة.

وأوضح مجايا خلال إطلاق النسخة الإقليمية من مبادرة "Safe Mobility 4 All & 4 Life" لتعزيز السلامة على الطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ينظمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالشراكة مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ومؤسسة FIA Foundation، أن المعهد يقدم حاليا 56 برنامج تدريبي متخصص في مجال السلامة على الطرق، تم تطويرها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات.

وأكد مجايا أن البرامج التدريبية الخاصة بـ UNITAR يتم توفيرها للدول المختلفة عبر أندية السيارات الوطنية المختلفة، بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية، وتأهيل الكوادر، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه البرامج يتمثل في بناء مجتمع دولي يضع السلامة المرورية ضمن أولوياته، من خلال توفير محتوى تدريبي متطور يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، ويساعد الدول على وضع حلول عملية لمعالجة تحديات حوادث الطرق وتحسين مستوى الأمان لمستخدميها.

وأشار إلى أن أكد منذ البداية أهمية أن تكون البرامج التدريبية شاملة لجميع مستخدمي الطرق دون استثناء، بحيث تتضمن مسارات مخصصة للأطفال، وأخرى للشباب، إلى جانب محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية، بما يضمن ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الجميع.

وشدد مجايا على أن تحسين مستويات السلامة على الطرق لا يمكن أن يتحقق من خلال جهة واحدة، وإنما يتطلب تعاون وثيق بين الحكومات، والجهات المعنية، وأندية السيارات، والمنظمات الدولية، مؤكدا أن التجارب التي طبقت هذه البرامج التدريبية أثبتت نجاحها في خفض معدلات الحوادث وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن تبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، تمثل عناصر أساسية للوصول إلى طرق أكثر أمانا، وتحقيق الأهداف العالمية الرامية إلى تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن حوادث المرور.

أليكس مجايا معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث Safe Mobility 4 All & 4 السلامة على الطرق السلامة المرورية UNITAR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

بنك التعمير

بنك التعمير والإسكان يوجه رسائل توعوية لعملائه للتحذير من الصفحات الوهمية

مؤتمر

أحمد شلبى: «المارينا» محرك رئيسي للاقتصاد الأزرق وفرص العمل

مجلس الوزراء

الحكومة تستعرض ملامح التقرير الطوعي الرابع.. قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية

بالصور

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد