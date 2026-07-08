احذفها فوراً.. تطبيقات في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك

تعد التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية الهاتف الذكي، هي تلك التطبيقات التي تعمل باستمرار في خلفية الهاتف، وذلك عند التوقف عن القيام باستخدامها بنشاط.

فووَفقاً لموقع “ digitaltrends ” فإنوقد حذر تقرير نشره الموقع من أن تلك التطبيقات التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، تعد من أكثر أنواع التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن لتلك التطبيقات من الوصولُ إلى مكان تواجدك وإلى الميكروفون الخاص بك والكاميرا وبعض جهات الاتصال الخاصة بك وذلك في جميع الأوقات.

إلا أنه في المقابل تطبيقات عديدة تستنفد بطاريات هاتفك إذا كنت ليس بحاجة لها يمكنك الاستغناء عنها بدءا من الآن فهي قد تؤدي إلى تؤدي استنزاف بطارية هاتفك.

تطبيقات تستنزف بطاريتك

وتعد من أبرز التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك بسرعة البرق هي تطبيق ثريدز الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق سبوتيفاي وبعض التطبيقات الآخرى مثل بعض المتاجر الألكترونية

تعليمات انتبهي إليها

لفت التقرير إلى أنه عند تحميل أية تطبيقات لا يقوم بعض المستخدمين بقراءة الشروط قبل بدء التحميل، حيث تقوم بعض التطبيقات بالسماح بالوصول للميكروفون أو الكاميرا مما يتسبب في القيام باستنزاف البطارية وذلك أثناء عمل تلك التطبيقات في الخلفية.

في المقابل أشار التقرير أن من أفضل الحلول هي القيام بحذف التطبيقات غير المستخدمة، والقيام بتفريغ البرامج المستخدمة من الخلفية في حال عدم استخدمها في هذه اللحظة.