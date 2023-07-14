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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على أد الأيد.. أفضل 5 هواتف ذكية بأقل من 5000 جنيه

أفضل 5 هواتف ذكية
أفضل 5 هواتف ذكية بأقل من 5000 جنيه

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ميسور التكلفة، فهناك العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق بسعر أقل من 5000 جنيه مصري، إليك بعض من أفضل الهواتف الذكية التي تقدم قيمة وأداءً رائعين مقابل سعر مناسب.

أفضل 5 هواتف ذكية بأقل من 5000 جنيه

1. هاتف شاومي Redmi Note 12:

يعد هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 4G خيارا رائعا لأولئك الذين يريدون شراء هاتفا ذكيا قويا بسعر أقل من 5000 جنيه، يعمل هذا الجهاز بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 685، والذي يوفر أداءً سلسا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت و 64 أو 128 جيجابايت من التخزين الداخلى.

 

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ويحتوي الجهاز أيضا على شاشة من نوع AMOLED بقياس6.67 بوصة وبدقة Full HD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل استجابة لمس 240 هرتز، ويحتوي الهاتف على إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، كما يأتي الهاتف مزودا بتقنية NFC ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

Redmi Note 12 4G

2. هاتف شاومي POCO M5:

يعد هاتف POCO M5 أحد أسرع الهواتف الذكية وأقلها تكلفة، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95 ، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس6.58 بوصة، وبدقة Full HD + وشق يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وفي الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي POCO M5 ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتشمل الميزات الأخرى NFC ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملميتر وباعث الأشعة تحت الحمراء.

POCO M5

3. هاتف وان بلس Nord N20 SE:

يعد هاتف Nord N20 SE أحدث الهواتف منخفضة التكلفة من وان بلس، وهو يتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك Helio G35؛ إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ويحتوي الجهاز أيضا على شاشة من نوع IPS بقياس6.56 بوصة بدقة HD + وشق يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل يلتقط صورا رائعة.

ويحتوي جهاز OnePlus Nord N20 SE على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

Nord N20 SE

4. هاتف ريلمي Realme C53:

يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme C53، مع معالج من نوع Unisoc Tiger T612، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية.

ويحتوي الهاتف على شاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، وتشتمل إعدادات الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي Realme C53 أيضا على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقرة 33 وات، وتشمل الميزات الأخرى ماسح بصمات الأصابع ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.

Realme C53

5. هاتف Ulefone Note 16 Pro:

يتميز أيضا Ulefone Note 16 Pro، بأنه هاتف ذكي ميسور التكلفة، والذي يعمل بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T606؛ إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ويحتوي الجهاز أيضا على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة وبدقة HD + وشق يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Ulefone Note 16 Pro مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، وتشمل الميزات الأخرى ماسح بصمات الأصابع ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.

Ulefone Note 16 Pro
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