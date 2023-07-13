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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 من أحدث هواتف 5G في الأسواق.. تعرف عليها

5 من أحدث هواتف 5G
5 من أحدث هواتف 5G في الأسواق.. تعرف عليها

شهد النصف الأول من عام 2023، إطلاق الكثير من هواتف الجيل الخامس 5G، والتي تتميز بسرعة فائقة في تشغيل الإنترنت وتوفير تغطية للشبكة الخليوية في الأماكن المغلقة التي من الصعب تغطيتها، لذلك قمنا بإعداد لكم دليل عن أحدث 5 هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس 5G في الأسواق.


5 من أحدث هواتف 5G في الأسواق

1. هاتف Nothing Phone (2):

يأتي Nothing Phone (2) كأحدث هاتف 5G في الأسواق، وأكدت الشركة أن هاتفها الجديد يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يوفر دعما لشبكات الجيل الخامس، ويتميز بشاشة بقياس 6.7 بوصة، وبطارية تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة، وتصميم خلفي مختلف عن الإصدارات السابقة، يتميز بنظام إضاءة  وصوت جديد.

 

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ويمتاز هاتف الجيل الخامس Nothing Phone (2)، بمستشعرات كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكلا منهما، والأمامية بدقة 16 ميجابكسل تعد الشركة أيضا بتقديم ثلاث سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد وأربع سنوات من تصحيحات الأمان إلى Nothing Phone (2)، بحيث يمكن للمرء استخدام الجهاز لفترة أطول.

ويتوفر هاتف Nothing Phone (2)، مقابل سعر يبدأ من 680 يورو (أي ما يعادل 23550 جنيه مصري).

Nothing Phone (2)

2. هاتف OnePlus Nord 3:

يدعم هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 3، العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهو يتميز بشاشة عرض من نوع Fluid AMOLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وبدقة 1.5K ، والتي سيبلغ قياسها حوالي 6.74 بوصة.

ويعمل هاتف وان بلس الجديد بواسطة معالج ميدياتك القوى Dimensity 9000، والذي يقدم دعما لشبكات 5G للحصول على أداء إنترنت سريع، ويفترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، ويتمتع OnePlus Nord 3، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 529 يورو (أي ما يعادل 18320 جنيه مصري).

OnePlus Nord 3

3. هاتف Galaxy M34 5G:

يعد هاتف Galaxy M34 5G، أحدث هواتف 5G من سامسونج والذي يتميز بشاشة Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرنز في الثانية، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M34 5G، بواسطة معالج الشركة من نوع Exynos 1280، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M34، مقابل سعر يبدأ من 18999 روبية هندية (أي ما يعادل 7150 جنيه مصري).

Galaxy M34

4. هاتف Note 30 5G:

يتميز هاتف إنفينكس الجديد Note 30 5G، بدعم شبكات الجيل الخامس، وهو يتميز بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 + 2 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 6080، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويتوفر هاتف Note 30 5G، مقابل سعر حوالى 182 دولارا (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري).

هاتف إنفينكس الجديد Note 30 5G

5. هاتف Camon 20 Pro 5G:

يتميز هاتف تكنو الجديد Camon 20 Pro 5G، بدعم شبكات الجيل الخامس، وهو يتميز بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 2 + 2 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8050، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويتوفر هاتف Camon 20 Pro 5G، مقابل سعر حوالى 270 يورو (أي ما يعادل 9350 جنيه مصري).

Camon 20 Pro 5G
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