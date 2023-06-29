موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

يتوسع سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بسرعة كبيرة مع تقديم المزيد من الطرز الجديدة كل فترة، تزداد شعبية هذه الأجهزة نظرا لقدرتها على وضعها بسهولة في الجيب واستخدامها كجهاز لوحى متعدد الاستخدامات، ومع استمرار التنافس مع الهواتف الذكية ذات التنسيق الأكبر، وخلال فيعام 2023، ظهرت العديد من نماذج الهواتف الذكية القابلة للطي سنستعرض إليك فيما يلي أبرزها.



أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

1. هاتف Galaxy Z Flip 4:



يحتوي هاتف Galaxy Z Flip 4، القابل للطي بشكل أفقي على شاشتين واحدة أصغر على ظهر الجهاز بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED، تعرض المعلومات الأساسية عند طي الهاتف، وشاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة عند فتحها، مع لوحة مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy Z Flip 4، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 + Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، مع كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف حاليا مقابل سعر حوالى 27000 جنيه مصري، للنسخة بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

هاتف Galaxy Z Flip 4

2. هاتف Motorola Razr 40 Ultra:

يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra مزودا بشاشة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، ويأتي الهاتف مع شاشة ثانوية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 3.6 بوصة وتمتد نحو مستشعرات الكاميرا ووحدة فلاش LED، وتتميز الشاشة الثانوية بلوحة pOLED مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، و محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

ويحتوي هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra على كاميرا مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويحزم الهاتف بطارية تبلغ قوتها 3800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، من ناحية البرامج، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر Motorola Razr 40 Ultra مقابل سعر يبدأ من 37080 جنيه مصري لمتغير بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra

3. هاتف Motorola Razr 2022:

يأتي هاتف موتورولا Motorola Razr 2022، مزودا بشاشة من نوع Foldable AMOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز في الثانية.

ويتميز بشاشة ثانوية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 2.7 بوصة وتتميز الشاشة الثانوية بلوحة AMOLED بدقة 573 × 800 بكسل.

ويحتوي هاتف موتورولا Motorola Razr 2022 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 8+ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ قوتها 3500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات، من ناحية البرامج، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر هاتف موتورولا Motorola Razr 2022 مقابل سعر يبدأ من 16270 جنيه مصري.

هاتف موتورولا Motorola Razr 2022

4. هاتف Galaxy Z Fold 4:

يتميز هاتف Galaxy Z Fold 4 من سامسونج، بشاشة قياسية يبلغ حجمها 6.2 بوصة (عند الطي) ويصبح جهاز لوحي خفيف بقياس 7.6 بوصة (عند فتحه).

وتشمل مميزات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4، شاشة رئيسية داخلية قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED، يبلغ قياسها 7.6 بوصة بدقة 2176 × 1812 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 4400 مللي أمبير، مع كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 + 12 + 10 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 4، مقابل سعر يبدأ من 4500 جنيه مصري.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

5. هاتف Honor Magic Vs:

يمتاز هاتف Honor Magic Vs، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2202 × 1984 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وذلك إلى جانب شاشة خارجية يمكن استخدمها كهاتف قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2560 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10 +، ويعمل الهاتف بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء هاتف هونر Honor Mogic Vs، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل أيضا كعدسة ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Honor Magic Vs،على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 28900 جنيه مصري.