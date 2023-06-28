بإمكانيات عالية وسعر غالي.. 5 من أقوى الهواتف الذكية يمكنك شراؤها الآن

الهواتف الذكية الرائدة الحديثة هي ابتكارات متطورة تضم جميع المواصفات القوية ولكن بتكلفة باهظة الثمن، ولكنها تقدم أداءً يوميا ممتازا وكاميرات خلفية بقدرات ممتازة، إلى جانب مكونات أخرى تجعل منها هواتف ذكية قوية تستمر في العمل بشكل جيد في المستقبل المنظور.

تحتوي العديد من الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها كأفضل هواتف في 2023، على معالجات قوية وذاكرة وصول عشوائي كافية لمواكبة العمل الشاق لسنوات، لذلك ستحصل هذه الأجهزة المميزة على المزيد من تحديثات نظام التشغيل طوال عمر هاتفك، حيث تعد 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل الجديدة و5 سنوات من التحديثات الأمنية من أفضل معايير فئة الهواتف الرائدة باهظة الثمن.

وتأتي بعض الهواتف الذكية بتصميم ومتانة هو الأفضل في فئتها، حيث تأتي أفضل الأجهزة بتصنيفات IP68 قوية لمقاومة الماء والغبار أيضا، مع زجاج حماية متين على الشاشة والخلفية، وإطارات خارجية قوية مصنوعة من الألومنيوم.

5 من أقوى الهواتف الذكية يمكنك شراؤها الآن

1. هاتف iPhone 13

تميز هاتف iPhone 13 من آبل، بشاشة كبيرة من نوع Super Retina XDR OLED يبلغ قياسها 6.1 بوصة مع معدل تحديث قياسي بتردد 120 هرتز، تأتي الشاشة محمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف.

ويقدم الهاتف أداء قوى بفضل معالج آبل الرائد A15 Bionic، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128، و256 و 512 جيجابايت.

ويقدم هاتف iPhone 13، كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

ويتميز الهاتف بوجود بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، مع دعم لمعيار IP68، لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 30499 جنيها مصريا.

أقوى الهواتف الذكية iPhone 13

2. هاتف Galaxy S23 Plus

يعد هاتف Galaxy S23 Plus من سامسونج، هو أفضل هاتف أندرويد للعام الحالي، وبشكل عام هو الخيار الأقل تكلفة والأكثر تميزا تقريبا بين الهواتف الرئيسية للشركة في عام 2023.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus، بشاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة، وتعمل الشاشة بسلاسة فائقة تصل إلى 120 هرتز في الثانية، والتي تقترن بشكل جميل مع معالج الهاتف القوي، ويحزم الهاتف الذي تبلغ قيمته 35000 جنيه مصري، بطارية بقوة 4700 مللى أمبير تعمل مع الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج محسن صنع خصيصا لهواتف سلسلة Galaxy من سامسونج، من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، وجاء مع كاميرا خلفية مميزة بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالي 41000 جنيه مصري.

Galaxy S23 Plus

3. هاتف Pixel 7A

يأتي هاتف جوجل الجديد Pixel 7a، مزودا بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ويعمل الهاتف بمعالج Tensor G2 مع المعالج المساعد Titan M2 من جوجل.

ويقترن الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويحزم هاتف Pixel 7a، بطارية بقوة 4386 مللي أمبير في الساعة، يمكنها أن تدوم حتى 72 ساعة من الاستخدام في حالة تفعيل وضع توفير الطاقة Extreme Battery Saver.

وجاء هاتف جوجل Pixel 7a بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، زيتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 20999 جنيه مصري.

Pixel 7A

4. هاتف OnePlus 11 5G

يعد هاتف وان بلس OnePlus 11 5G بتقديم أداءً سريعا وسلسا، فهو منافس قوى لأجهزة سامسونج الرائدة Galaxy S23، يتميز هاتف وان بلس الجديد بشاشة من نوع E4 AMOLED ، من إنتاج شركة سامسونج بقياس 6.7 بوصة ذات حواف منحنية، توفر دق عرضة QHD + وتدعم تقنية LTPO 3.0 مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وجاء هاتف OnePlus 11 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية مستشعر أساسي من إنتاج سوني MX980 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشغر آخر من إنتاج سوني من نوع IMX581 ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، ويعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، ويتوفر الهاتف 27999 جنيه مصري.

OnePlus 11 5G

5. هاتف Galaxy S23 Ultra

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بأفضل إعدادات كاميرا في الهواتف المحمولة، فهو يتمتع بعدسة تكبير وتصغير حتي 10 مرات الفريدة الخاصة، مع نظام كاميرات ذو أربع عدسات يلتقط صورا ممتازة للغاية ويختلف بشكل كبير عن أنظمة الكاميرات الثلاث في جميع هواتف سامسونج الحالية الأخرى.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل وزوم 10 ميجابكسل 3x وزوم 10 ميجابكسل، وكما يأتي الهاتف الرائد مزودا بقلم مدمج، وهو سهل الاستخدام لتحرير الصور على شاشة الهاتف العملاقة مقاس 6.8 بوصة، فهو يوفر الدقة والوظائف التي لا يمكن تحقيقها ببساطة بلمسة إصبع، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبلغ 43200 جنيه مصري.