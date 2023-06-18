بسرعة إنترنت عالية.. تعرف على أفضل هواتف 5G لعام 2023

على مدار العام تظهر العديد من الهواتف الذكية في قطاعات أسعار مختلفة، ولكلا منها ميزات ومواصفات مختلفة وفقا للنطاق السعرى الذي تستهدفه، وبعض هذه الهواتف تأتي بمميزات خاصة بسرعة الإنترنت تستهدف أولئك المهتمين بالحصول على هاتف ذو سرعة إنترنت عالية، لذا فإن هواتف 5G يتم تصنيعها خصيصا لهذه الفئة من المستهلكين، ولذلك خلال السطور التالية سنوضح لك أفضل هواتف 5G لعام 2023.

أفضل هواتف 5G لعام 2023

1. هاتف Galaxy M14 5G:

يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M14 5G، بشاشة من نوع LCD، تتميز بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج الشركة Exynos 1330، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، مما يضمن لك الحصول على إنترنت عال السرعة أينما ذهبت.

ومن مزايا Galaxy M14 5G، هي بطاريته الكبيرة التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تعد بعمر بطارية استثنائي، وهو إضافة ضخمة لمستخدمي الهواتف الرائدة، مع وجود أفضل كاميرا بدقة 50 + 5 + 2 ميجابكسل، يعد Galaxy M14 هاتف ذات جودة منخفضة بميزات قوية.

Galaxy M14 5G

2. هاتف Poco X5 Pro 5G:

يعد هاتف شاومي Poco X5 Pro 5G أحد أفضل هواتف 5G لعام 2023، فهو يتميز بكاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في هواتف Poco، تم تجهيز Poco X5 Pro بمعالج كوالكون القوي Snapdragon 778G، مما يضمن الأداء الأمثل والكفاءة.

وتأتي ميزة أخرى بارزة في هاتف شاومي Poco X5 Pro 5G، وهي شاشة HDR 10+ مع دعم Dolby Vision، والتي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتشمل الإضافات البارزة في الهاتف تصنيف IP53 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع بقوة 67 وات، ويعد Poco X5 Pro خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الأداء مع ميزات متطورة.

Poco X5 Pro 5G

3. هاتف OnePlus 11R 5G:

عندما تفكر في شراء هاتف ذكي من الطراز الأول بسعر مناسب نسبيا، يمكنك اختيار هاتف وان بلس OnePlus 11R 5G، حيث تم تحميل هذا الهاتف الذكي بميزات رائعة، بما في ذلك الأداء وذلك بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والشحن السريع بقدرة 100 وات، وكاميرا أساسية استثنائية بدقة 50 ميجابكسل.

وتتميز شاشة OnePlus 11R 5G بقياس 6.74 بوصة بحواف منحنية على كلا الجانبين جنبا إلى جنب مع حواف رفيعة، مما يساهم في منحها مظهرا أنيقا، ومع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، يضمن OnePlus 11R 5G طاقة أولية وفيرة لمعظم حالات الاستخدام العملي، وسيقدر اللاعبون والمستخدمون البرامج الثقيلة بشكل خاص عمر البطارية والمعالج القوي، بشكل عام، يعد OnePlus 11R 5G خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة هاتف ذكي من الدرجة الأولى دون إنفاق الكثير من الأموال.

OnePlus 11R 5G

4. هاتف OnePlus 11 5G:

لفئة الهواتف الرائدة ذات الأسعار المعقولة، يمكنك الحصول على هاتف وان بلس القوي OnePlus 11 5G، والذي يقدم العديد من الميزات من بينها دعم شبكات 5G، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف بتصميم أنيق وعصري، ويتفوق في إمكانات تعدد المهام حتى مع الاستخدام الكثيف، يمكن للبطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة أن تدوم بسهولة ليوم كامل.

ويتميز OnePlus 11 5G بإعدادات كاميرا خلفية مميزة بدقة 50 + 48 + 32 ميجابكسل، كما تعد شاشة AMOLED التي تبلغ سرعتها 120 هرتز واحدة من أفضل الشاشات الموجودة في السوق حاليا، ويدعم الهاتف الشاحن السريع المضمن بقدرة 100 وات، والذ يمكن أن يشحن الهاتف من 0 إلى 100% في أقل من 30 دقيقة، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم OxygenOS 13، ويأتي مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد.

OnePlus 11 5G

5. هاتف Galaxy S23 Ultra 5G:

يعد هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra، من أفضل الهواتف الذكية لعام 2023 بسبب مجموعة متنوعة من الميزات الرائد من بينها دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهو يتميز بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، وإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، وتصميم أنيق، وقلم S Pen مدمج، وأداء استثنائي بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، المطور خصيصا لأجهزة جلاكسي.

ويمتلك هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra، شاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز، بدقة عرض +HDR10، وميزة Always-on display، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى بعدسة periscope دقة 10 ميجابيكسل، وثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي.