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دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وسط تقارير عن هجوم جوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وسط تقارير عن هجوم جوي

انفجار
انفجار
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، الأربعاء عقب انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجوم جوي، وسط حالة من الترقب بشأن طبيعة الاستهداف ومواقع الانفجارات.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجارات سُمعت بعد دقائق من تفعيل التحذيرات الجوية في العاصمة، فيما لم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم أو ما إذا كانت الأصوات ناجمة عن سقوط مقذوفات أو تصدي أنظمة الدفاع الجوي لها. 

ولم ترد في التقارير الأولية معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية داخل المدينة، كما لم تصدر حصيلة رسمية توضح تداعيات الحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية في البلدين، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تستهدف التوصل إلى تسوية للحرب.

وكانت كييف وموسكو قد اختتمتا، الأربعاء، يومًا جديدًا من المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة في أبوظبي، وسط إعلان مسؤولين من الجانبين التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تنفيذ عملية تبادل واسعة للأسرى، دون الكشف عن موعدها أو الأعداد النهائية للمشاركين فيها. 

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