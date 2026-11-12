اللهم لا شماتة.. حمادة طلبة: تعرضت للظلم من حسام حسن

تحدث حمادة طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، عن تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، معربًا عن ثقته في قدراته التدريبية، ومؤكدًا أنه توقع له مستقبلًا مميزًا في عالم التدريب منذ عمله معه في فريق الأسيوطي.

وقال طلبة، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الديفندر» المذاع على قناة «الشمس الزرقاء»، إنه كان يرى أن علي ماهر سيصبح أحد أفضل المدربين في مصر، مشيرًا إلى امتلاكه إمكانيات فنية وأفكارًا تدريبية تؤهله لتحقيق نتائج مميزة مع المنتخب الوطني.

حمادة طلبة يتحدث عن أسلوب علي ماهر مع منتخب مصر

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن علي ماهر يتمتع بشخصية هجومية، ويفضل تقديم كرة قدم ممتعة، متوقعًا أن يلاحظ الجمهور المصري اختلافًا في أداء المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وطالب طلبة الجماهير بمنح المدير الفني الجديد الفرصة كاملة، وعدم التسرع في تقييم تجربته قبل خوض عدد كافٍ من المباريات.

كما أشاد بالأجواء داخل معسكر منتخب مصر الحالي، مؤكدًا أن حالة السعادة والارتياح التي ظهرت على وجوه اللاعبين تعكس وجود انسجام داخل المجموعة، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على أداء الفريق في الفترة المقبلة.

حمادة طلبة: تعرضت للظلم في عهد حسام حسن

وفي سياق آخر، أكد حمادة طلبة أنه تعرض للظلم خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية للنادي المصري، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين تعرضوا لمواقف مشابهة، وتحملوا مسؤولية إخفاقات لم يكونوا طرفًا فيها.

ورغم انتقاداته للفترة الماضية، رفض طلبة التشفي في المدير الفني السابق، قائلًا: «اللهم لا شماتة»، مشددًا على أن حسام حسن يمر بمرحلة يحتاج خلالها إلى دعم ومساندة الجميع، بعيدًا عن تصفية الحسابات.