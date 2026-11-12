ناقد رياضي: رحيل حسام حسن أمر متوقع.. والحكم على علي ماهر في أمم أفريقيا

رأى الناقد الرياضي عبد الحميد الشربيني أن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر كان متوقعًا بعد الأحداث التي شهدها معسكر منتخب الفراعنة في سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن الحكم على علي ماهر سيكون في كأس أمم أفريقيا 2027.

وقال عبد الحميد الشربيني، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «رحيل حسام حسن أمر متوقع خصوصًا بعد الأحداث التي شهدها معسكر المنتخب في سبتمبر الماضي، ولكن المفاجأة أن القرار جاء قبل مباراتي مالاوي، حيث كان يُتوقع أن يخوض اللقاءين ثم يرحل عن تدريب المنتخب».

وأضاف أن «المشاكل والأزمات التي حدثت من حسام حسن خلال معسكر المنتخب الماضي هي السبب في رحيله رغم الإنجاز الذي حققه في كأس العالم».

وتابع قائلًا: «أتمنى أن يكرر علي ماهر تجربة حسن شحاتة، الذي كان مدربًا مؤقتًا في البداية لمنتخب مصر ثم حقق نجاحات كبيرة».

وأشار الشربيني إلى أن عمر الساعي، لاعب الأهلي، كان يستحق لمعسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وحول إمكانية اعتذار بعض اللاعبين عن السفر لمالاوي، قال الشربيني: «لا أعتقد أن يعتذر أي لاعب عن عدم السفر إلى مالاوي لخوض المباراة الثانية خارج الأرض خلاف ما حدث في مباراة جنوب السودان الماضية».

وأكد الشربيني أن الحكم على علي ماهر مع منتخب مصر سيكون في كأس أمم أفريقيا، أما التأهل للبطولة فسيكون في المتناول، مضيفًا: «والسؤال هو هل يستطيع أن يقود منتخب مصر للمنافسة على اللقب؟».