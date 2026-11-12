حسين لبيب يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة بالزمالك.. وموقف ديون النادي من الاستثمار

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع تأسيس شركة الكرة، موضحًا أهداف الشركة وخطة الإدارة للتعامل مع ملف الاستثمار، إلى جانب موقف الأشخاص الذين قدموا دعمًا ماليًا للنادي خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الزمالك أن تأسيس شركة الكرة يأتي في إطار خطة مجلس الإدارة لتحقيق الاستدامة المالية داخل قطاع كرة القدم، وتوفير مصادر دخل مستقرة تساعد النادي على مواجهة الأعباء المالية، مشددًا على أن الديون المستحقة على الزمالك لن تتحول إلى حصص استثمارية داخل الشركة.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ملعب أون»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون سبورت، إن أي شخص سبق له مساعدة الزمالك ماليًا أو قدم أموالًا للنادي لن يحصل على نسبة في شركة الكرة مقابل تلك المستحقات.

وأوضح أن مجلس الإدارة سيتولى سداد جميع الديون والمبالغ المستحقة لأصحابها، مؤكدًا أن ملف المديونيات منفصل تمامًا عن عملية الاستثمار في شركة الكرة، وأن الهدف الأساسي من المشروع هو بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستمرار.

رئيس الزمالك يفتح الباب أمام أعضاء المجلس للاستثمار

وأضاف لبيب أن أبواب الاستثمار في شركة الكرة مفتوحة أمام الجميع، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة النادي، الذين يمكنهم الدخول كمستثمرين وفقًا للضوابط والتقييمات التي ستحددها المفاوضات.

وأشار إلى أنه يمتلك معلومات بشأن رغبة بعض أعضاء المجلس في دراسة إمكانية الاستثمار، لكنهم ينتظرون الانتهاء من تقييم النادي ومناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاق.

وتطرق رئيس القلعة البيضاء إلى الانتقادات والاستفسارات التي أثيرت حول شركة الكرة، مؤكدًا أن الإدارة استمعت إلى جميع الآراء، وعقدت جلسات للرد على تساؤلات نجوم ولاعبي الزمالك السابقين بشأن المشروع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي ستكون حريصة على التفاوض بصورة قوية تحقق مصالح الزمالك، مشددًا على ضرورة أن يدرك المستثمرون القيمة الحقيقية للنادي، وأن تقييم الزمالك لا يجب أن يرتبط بحجم الديون والأزمات المالية التي يعاني منها.