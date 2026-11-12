مجدي السيوفي يهاجم مجلس الزمالك بسبب شركة الكرة: لماذا تريدون تمرير المشروع في الظلام؟

شنّ مجدي السيوفي، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب طريقة إدارة ملف تأسيس شركة الكرة، مؤكدًا عدم اعتراضه على فكرة إنشاء الشركة من حيث المبدأ، لكنه يرفض منح المجلس الحالي الثقة في ظل ما وصفه بتكرار الإخفاقات في عدد من الملفات داخل النادي.

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وقال مجدي السيوفي، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن أزمة أعضاء الجمعية العمومية ليست مع فكرة تأسيس شركة الكرة، وإنما تتعلق بغياب الثقة في مجلس الإدارة، بعد تعثر عدد من المشروعات التي سبق أن تولى المجلس مسؤوليتها، ومن بينها شركة الكرة النسائية وقطاع التنس وملفات أخرى.

وأضاف أن جماهير الزمالك كانت العامل الأساسي في حسم بطولة الدوري المصري خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الجماهير واصلت دعم الفريق ومساندته رغم خسارة لقب الكونفدرالية على استاد القاهرة، وهو ما يعكس دورها الكبير في مسيرة النادي.

وأوضح السيوفي أن ملف شركة الكرة يتعلق بملايين الجماهير، ولا يمكن التعامل معه دون دراسة جدوى واضحة، خاصة في ظل الأزمات المالية والقانونية التي تكبد النادي بسببها ملايين الدولارات نتيجة قضايا اللاعبين المحترفين الأجانب.

وشدد على ضرورة حصول نادي الزمالك على النسبة الأكبر من أسهم الشركة، مقترحًا أن تكون حصة النادي 60% مقابل 40% للمستثمرين، وانتقد الحديث عن عرض العقد والمستثمرين على الجمعية العمومية بعد الانتهاء من الاتفاقات، مؤكدًا أن أعضاء النادي يجب أن يكون لهم دور في مناقشة المشروع واتخاذ القرار بشأنه.

وتطرق عضو الجمعية العمومية إلى الجدل المثار حول موعد انعقاد الجمعية العمومية وآلية التصويت، مشيرًا إلى تصريحات حسين لبيب بشأن تفاؤله بإقامة الجمعية يوم الثلاثاء، وإمكانية فرض غرامة مالية على الأعضاء الذين لن يحضروا، إلى جانب الحديث عن إمكانية التصويت الإلكتروني، رغم وجود تصريحات أخرى من أحد أعضاء المجلس تنفي تطبيق الغرامات.

وتساءل السيوفي، مستنكرًا: «يا حسين لبيب، لماذا تريد تمرير موضوع التصويت على شركة الكرة في الظلام؟»، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية التي أقيمت في العام الماضي يوم الثلاثاء شهدت ضعف الحضور، ورغم ذلك لم يتم فرض غرامات مالية على الأعضاء.

وأكد أن حسين لبيب كان على دراية بأوضاع النادي وتفاصيله قبل توليه المسؤولية من خلال الانتخابات، لكنه يرى أن العديد من القرارات التي اتخذها المجلس منذ انتخابه لم تكن على المستوى المأمول، متسائلًا عما إذا كان هناك توجه لإبعاد فريق الكرة عن الصراعات الانتخابية والإدارية داخل النادي.

ودعا السيوفي أعضاء الجمعية العمومية إلى التكاتف والحضور بقوة في الاجتماع المقبل، من أجل المشاركة في التصويت على مستقبل الزمالك وملف تأسيس شركة الكرة، مؤكدًا أن النادي تكبد ملايين الدولارات بسبب قضايا اللاعبين الأجانب، وأن المجلس الحالي يتحمل مسؤولية جانب كبير من تلك الأزمات، بحسب تصريحاته.

كما تطرق إلى أزمة اللاعب صلاح مصدق، موضحًا أن هناك حديثًا عن إمكانية إنهاء الملف مقابل 500 ألف دولار بدلًا من 800 ألف دولار، قبل أن يفاجأ مسؤولو النادي بارتفاع المبلغ مجددًا إلى 800 ألف دولار عقب سفر أحد الأشخاص إلى المغرب، وهو ما أثار تساؤلاته بشأن طريقة إدارة هذا الملف.

وانتقد السيوفي تركيبة مجلس الإدارة الحالي، معتبرًا أن بعض أعضائه لا يمتلكون المعرفة الكافية بتاريخ نادي الزمالك وطبيعة إدارته، على عكس مجالس سابقة كانت تضم شخصيات تمتلك خبرات كبيرة داخل النادي.

وأضاف أن هناك أحاديث عن عقد بعض اجتماعات مجلس الإدارة عبر تقنية الفيديو، بسبب عدم قدرة بعض الأعضاء على الحضور إلى مقر النادي، معتبرًا أن ذلك يثير علامات استفهام حول مدى تفرغ أعضاء المجلس لمهامهم ومسؤولياتهم.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس الحالي حصلوا على ثقة الجمعية العمومية من أجل حل أزمات النادي وتحسين صورته، لكنه يرى أن الأوضاع أصبحت أكثر سوءًا، متسائلًا عن أسباب الهتافات الغاضبة من جانب الجماهير ضد المجلس، رغم أن الخلافات الإدارية لا تقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط.

وتابع السيوفي انتقاداته قائلًا إنه لا يتصور كيف يفكر أي عضو في المجلس الحالي في الترشح مجددًا خلال الانتخابات المقبلة، في ظل تعدد الأزمات التي يعاني منها النادي على مختلف المستويات.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالدور الذي يقوم به المهندس مدحت الشاذلي في خدمة الزمالك بشكل تطوعي، مؤكدًا أنه يقدم جهودًا لصالح النادي، ومشيرًا إلى أنه لولا تدخله وجهوده لكان النادي قد تعرض لخطر سحب أرض أكتوبر.