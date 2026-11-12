فاتن عبدالمعبود عن أصحاب المعاشات: «إيه اللي يعطل تنفيذ حكم الـ80% من العلاوات الخاصة؟»

سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، الضوء على ملف أصحاب المعاشات ومطالبهم المتعلقة بالعلاوات الخاصة وتسوية معاش الأجر المتغير، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات واجب لا يقبل التهاون، تقديرًا لما قدموه من سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وقالت فاتن عبد المعبود إن أصحاب المعاشات يستحقون الاهتمام الدائم بقضاياهم ومطالبهم، مشيرة إلى أن برنامج «اليوم هنا القاهرة» يتابع هذا الملف منذ انطلاقه، إيمانًا بأن الدفاع عن حقوق هذه الفئة ليس مجاملة أو منحة من أحد، وإنما واجب تجاه مواطنين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة.

وأضافت أن يوم الخميس يمثل محطة مهمة في ملف العلاوات الخاصة وتسوية معاش الأجر المتغير، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المقامة من أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بشأن تنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخاصة وحقوق أصحاب المعاشات.

وأوضحت أن الطعون المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية تستهدف توفير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخاصة للمستحقين، في إطار المطالبة باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير، وتنفيذ الحكم النهائي الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في ذلك، وصرف المستحقات المترتبة عليه.

وتساءلت الإعلامية فاتن عبد المعبود: «لو كان فيه حكم قضائي نهائي أقر بحقوق أصحاب المعاشات، إيه اللي بيعطل حصولهم على حقوقهم؟ وإمتى يشوفوا نتيجة حقيقية على أرض الواقع؟».