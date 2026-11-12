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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يعرف كيف يوظف اللاعبين.. أيمن يونس يكشف مميزات علي ماهر الفنية

علي ماهر
علي ماهر
باسنتي ناجي

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، يمتلك قدرات فنية مميزة، ويجيد التعامل مع اللاعبين واستغلال إمكاناتهم، مشيرًا إلى ثقته في قدرته على قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

يعرف كيف يوظف اللاعبين 

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "علي ماهر مدرب ذكي جدًا، ويجيد التعامل مع اللاعبين واستغلال قدراتهم الفردية، كما أنه يعمل على تحقيق الجماعية داخل الفريق، ويعرف كيف يوظف كل لاعب في المكان المناسب".

وأضاف: "هو لا يمنح أي لاعب فرصة للخروج من المنظومة الفنية، ويحرص على وجود المنافسة في بعض المراكز، مع الحفاظ على القوة والاستقرار في أماكن أخرى، وهذه من الأمور المهمة في تكوين شخصية المنتخب".

وتابع: "أعتقد أن اللاعبين يستطيعون استعادة مستواهم مع علي ماهر، لأنه يعرف كيف يتعامل معهم، ويمتلك خبرات جيدة، كما أنه سبق ترشيحه أكثر من مرة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية".

وأشاد يونس بتصرف علي ماهر خلال مؤتمره الصحفي، قائلًا: "أعجبني جدًا أنه بدأ كلمته بتوجيه الشكر لحسام حسن، وأنهى كلمته أيضًا بتوجيه الشكر له، وهذا يعكس تقديره لما قدمه الجهاز السابق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نوجه الشكر لحسام حسن وإبراهيم حسن ومجموعة العمل بالكامل على المجهود الذي بذلوه، وقدروا يقدموا ما عليهم، واللاعبون لم يقصروا داخل الملعب خلال التسعين دقيقة، وقدموا ما لديهم، وهذه هي مصر دائمًا، أي شخص يتولى مسؤولية يكون مطالبًا بأن يكون على قدر التكليف".

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