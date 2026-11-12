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حسين لبيب يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب
رباب الهواري

أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه النهائي من خوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، مؤكدًا عدم نيته الترشح مجددًا، بعدما اعتبر أن الفترة التي قضاها على رأس المجلس كانت كافية لأداء مهمته، متمنيًا أن ينجح المجلس القادم في استكمال المسيرة وتحقيق طموحات جماهير النادي.

وأكد حسين لبيب، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة أون سبورت، أن التواجد داخل نادي الزمالك يمثل فخرًا كبيرًا لأي مصري، مشددًا على أنه لا يشعر بأي ندم تجاه قرار ترشحه لرئاسة النادي، بل يعتبر توليه هذا المنصب بمثابة تتويج لمسيرته.

وأوضح رئيس الزمالك أن العمل داخل القلعة البيضاء مسؤولية كبيرة، وأنه يعتز بالفترة التي قضاها في قيادة النادي، رغم الصعوبات والأزمات التي واجهته خلال المرحلة الماضية.

مفاجأة بشأن الانتخابات المقبلة

وحسم لبيب الجدل المثار حول مستقبله الإداري داخل الزمالك، قائلًا إنه لا ينوي الترشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه أدى مهمته خلال الفترة الماضية، ويتمنى أن يوفق الله النادي في الوصول إلى المكانة التي يستحقها.

وأضاف أنه يأمل أن يتولى المسؤولية شخص قادر على استكمال ما بدأه المجلس الحالي، ومواصلة العمل من أجل مصلحة الزمالك واستقراره.

صدمة من بعض أعضاء المجلس وهجوم بسبب جوميز

وتطرق حسين لبيب إلى بعض الملفات التي شهدتها فترة رئاسته، معترفًا بتعرضه لصدمة بسبب أداء عدد من زملائه داخل مجلس الإدارة، دون الكشف عن أسماء أو تفاصيل إضافية.

كما وصف رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق بأنه خيانة، بسبب الشكل والأسلوب الذي تمت به مغادرته، في إشارة إلى عدم رضاه عن الطريقة التي انتهى بها مشوار المدرب مع الفريق الأبيض.

لبيب يكشف موقفه من الاستقالة

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أنه تعرض في أوقات الأزمات والكبوات لضغوط وأفكار تدفعه إلى الاستقالة، لكنه كان يتمالك نفسه ويقرر استكمال المهمة وعدم التخلي عن مسؤولياته.

وطالب لبيب الجميع بضرورة تحري الصدق والدقة فيما يتم تداوله بشأنه وبشأن مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بتجربته داخل النادي، وعدم ندمه على تولي رئاسته

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