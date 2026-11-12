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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالحليم: تأسيس شركة الكرة خطوة مهمة في مسيرة الزمالك.. والونش وشحاتة يستحقان المنتخب

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الكابتن أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن جلسة مجلس إدارة النادي مع رموز القلعة البيضاء لمناقشة ملف شركة الكرة كانت مثمرة، وشهدت مناقشة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي.

الزمالك

وأوضح أحمد عبدالحليم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن تأسيس شركة الكرة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الزمالك، مشددًا على وجود شفافية كبيرة من مجلس الإدارة في التعامل مع هذا الملف، وحرصه على الحفاظ على حقوق النادي وعدم التفريط فيها.

وفي سياق آخر، أشار نجم الزمالك السابق إلى أن تجهيز اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولي يمثل أحد أهم التحديات أمام الجهاز الفني للفريق الأول، من أجل استعادة جميع العناصر جاهزيتها قبل استئناف المنافسات.

وأضاف أن انضمام الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد شحاتة إلى قائمة منتخب مصر الوطني جاء عن استحقاق.

وتحدث أحمد عبدالحليم عن تولي الكابتن علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تولى المسؤولية في توقيت صعب، ومتمنيًا له التوفيق في مهمته خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالنجم محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب عالمي يمتلك مكانة كبيرة على مستوى كرة القدم الدولية.

الزمالك الاهلي منتخب مصر شركة الكرة

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