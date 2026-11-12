حسين لبيب: الزمالك فاز بدوري إعجازي بفضل أولاده وجمهوره العظيم

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي يمتلك كافة المقومات حتى يصبح البطل في مختلف البطولات، مثنيًا على دور اللاعبين وجمهور الفريق في تحقيق لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون سبورت: "نادي الزمالك يمتلك كافة المقومات حتى يصبح البطل، حققنا لقب الدوري الموسم الماضي وهو دوري إعجازي في ظل الظروف التي كان يمر بها النادي، لكن ليس بجديد على النادي أن يكون بطلًا، ما كان جديدًا هو أن نتوج باللقب في ظل تلك الظروف القاسية، وحققنا البطل لإن نادي الزمالك لديه أساس، أولاده وجمهوره العظيم.. نادي الزمالك بطل في كافة العصور".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "لدينا العديد من الأزمات وهذا كان سبب من أسباب رفضي الظهور في الإعلام بكثرة، نرحب بكل الآراء لكن لا يمكن تصور حجم التحديات التي يمر بها النادي، ما يهمني هو جمهور الزمالك فهم أصحاب الفضل.. من حق الجماهير أن تقول كل شيء، نعي كل كلمة تُقال من الجماهير وهم جميعًا فوق رؤوسنا".