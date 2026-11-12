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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني عبادة يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب شركة الكرة: لماذا التعجل في التأسيس؟

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

شنّ اللواء هاني عبادة، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، هجومًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب طريقة إدارة ملف تأسيس شركة الكرة، والخلاف حول نسب ملكية النادي والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة التريث في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الشركة، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي واستقراره.

الزمالك

وقال هاني عبادة، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن عددًا من رموز نادي الزمالك عقدوا جلسة مع الكابتن فاروق جعفر منذ أكثر من أسبوع، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، وتحديد النسب المقترحة بين النادي والمستثمرين.

وأوضح أن الجلسة شهدت حضور عدد من رموز النادي، من بينهم حلمي طولان ومحمود الخواجة، إلى جانب شخصيات أخرى تمتلك تاريخًا كبيرًا داخل الزمالك، مشددًا على أن هذه الشخصيات تتحرك بدافع حب النادي والرغبة في الحفاظ على مصالحه، دون السعي لتحقيق أي مكاسب شخصية.

وأضاف: «نحن لسنا في حرب مع مجلس الإدارة، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى مراجعة، وقد اتفق رموز الزمالك على إصدار بيان يؤكد ضرورة منح ملف شركة الكرة الوقت الكافي، مع التأكيد على أن تكون حصة النادي هي النسبة الأكبر».

وأشار إلى أن الرؤية المطروحة من جانب مجلس الإدارة تتضمن حصول المستثمرين على 60% من أسهم الشركة، مقابل 40% للنادي، وهو ما أثار تحفظات لدى عدد من رموز القلعة البيضاء.

وكشف عبادة عن عقد جلسة جديدة أمس، جمعت عددًا من رموز الزمالك ببعض أعضاء مجلس الإدارة، موضحًا أنهم فوجئوا قبل انطلاق الاجتماع بتجهيز بيان مسبق، الأمر الذي دفعه إلى الاعتراض، مؤكدًا أن من الأفضل إصدار أي بيان عقب انتهاء المناقشات والوصول إلى اتفاق واضح.

وتابع أن الكابتن فاروق جعفر تحدث بصراحة خلال الاجتماع، وأثار تساؤلات بشأن التوقيت المناسب لتأسيس الشركة، في ظل اقتراب نهاية مدة مجلس الإدارة، قائلًا إن المجلس يتبقى له نحو 9 أشهر فقط، متسائلًا عن جدوى اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل شركة الكرة قبل رحيله.

وأكد عبادة أن تأسيس الشركة يحتاج إلى دراسة متأنية ووضع نظام واستراتيجية واضحة، خاصة أن الهدف الأساسي منها هو ضخ استثمارات مالية تساعد النادي على توفير الموارد اللازمة للإنفاق على فريق كرة القدم.

وتساءل عضو الجمعية العمومية عن أسباب التعجيل بإتمام إجراءات تأسيس الشركة في الوقت الحالي، رغم أن الموعد الذي كان مطروحًا سابقًا لإطلاقها هو يناير 2026، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض عقد جلستين إضافيتين لمناقشة الملف، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وأضاف أن هناك علامات استفهام بشأن عقد جلسات للنقاش في الوقت الذي توجد فيه بالفعل قرارات صادرة عن مجلس الإدارة، معتبرًا أن المجلس يسعى إلى تمرير ملف تأسيس شركة الكرة من خلال الجمعية العمومية، والموافقة على إقامة الشركة بنسبة 40% للنادي و60% للمستثمرين، مع تحديد يوم الثلاثاء موعدًا لانعقادها.

وانتقد عبادة التصريحات المتعلقة بعدم وجود مستثمرين، في الوقت الذي يعاني فيه النادي صعوبات في تمويل فريق الكرة، مشيرًا إلى تصريحات حسين لبيب بشأن عدم القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة للفريق، ومتسائلًا عن كيفية جذب مستثمرين في ظل عدم الاستقرار على تصور نهائي لنسب الملكية وإدارة الشركة.

كما تطرق إلى الأوضاع الاجتماعية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي يعاني أزمات على هذا المستوى خلال الفترة الأخيرة، وانتقد بعض مواد قانون الرياضة، التي تسمح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات تابعة للأندية، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام تضارب المصالح.

وأبدى عبادة تخوفه من المقترح الذي يتضمن توزيع نسب الملكية بواقع 40% للنادي، و30% للمستثمرين الأجانب، و30% للمستثمرين المصريين، متسائلًا عن احتمالية اتفاق المستثمرين الأجانب والمصريين على إدارة الشركة، وتأثير ذلك على قدرة النادي في الحفاظ على حقوقه واتخاذ قراراته.

واختتم تصريحاته بانتقاد إدارة الملفات المالية والقانونية المتعلقة باللاعبين والمدربين الأجانب، مشيرًا إلى أن الزمالك دفع ملايين الدولارات في هذه التعاقدات، فضلًا عن وجود إنذارات وقضايا لم تحظَ بالاهتمام الكافي، متسائلًا عن دور مجلس الإدارة في التعامل مع تلك الأزمات.

وشدد هاني عبادة على أن قطاعًا من جماهير الزمالك لم يعد يرغب في استمرار المجلس الحالي، قائلًا إن الجماهير لا تريد عودة أعضائه أو رؤيتهم مجددًا داخل النادي.

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