موعد مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الخميس إلى ملعب «سان سيرو»، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بين منتخبي فرنسا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة الأولى، حيث يتصدر المنتخب الفرنسي جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى التعادل فقط لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب إيطاليا المواجهة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين المنتخبين، التي أقيمت على الأراضي الفرنسية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يزيد من أهمية لقاء اليوم في تحديد ملامح المنافسة على صدارة المجموعة.

غياب مبابي عن مباراة فرنسا وإيطاليا

يفتقد منتخب فرنسا خدمات نجمه كيليان مبابي خلال مواجهة إيطاليا، بعدما تأكد غيابه بسبب الإجهاد، وهو ما يمثل غيابًا مؤثرًا في صفوف الديوك قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم

تنطلق مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم الخميس في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقلة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

معلق مباراة فرنسا وإيطاليا

يتولى المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على أحداث مواجهة فرنسا وإيطاليا.