غزة تحت القصف مجدداً.. 12 شهيدا و50 مصاباً في غارات إسرائيلية

تجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة قتلى ومصابين في مناطق متفرقة، وسط استمرار التوتر الميداني وتفاقم الأوضاع الإنسانية، لا سيما مع تعرض منشآت طبية ومناطق تؤوي نازحين للقصف.

غير أن الحصيلة المعلنة، التي تتحدث عن سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً، لم أتمكن من تثبيتها من مصدر مستقل موثوق حتى وقت إعداد التقرير؛ لذلك لا يصح تقديمها باعتبارها حصيلة مؤكدة دون تحديد الجهة التي أعلنتها.

وتشير أحدث التقارير المنشورة الخميس، إلى استهداف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن الدفاع المدني في غزة مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية أصابت الطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع، فيما أفادت إدارة المستشفى بوقوع أضرار كبيرة في أقسام العناية المركزة والجراحة.

وفي رواية أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن الغارة على مجمع ناصر الطبي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين، بينهم طبيب جراح، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم، وفق التقرير المنشور عبر صحيفة «ذا ستريتس تايمز».

وذكرت الوكالة أن من بين الضحايا مدنيين استُهدفوا أثناء وجودهم في مناطق سكنية، فيما تحدثت عن قصف خيام ومنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة.