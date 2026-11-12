انتهاك للقانون الدولي.. بيان عاجل من السعودية بعد استهداف مكة بصاروخين باليستيين

أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه منطقة مكة المكرمة، مؤكدة سقوط شظايا منهما في قرية سبوحة، دون الإبلاغ عن تفاصيل بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، الأربعاء، إن عملية الاعتراض أسفرت عن تناثر شظايا الصاروخين في القرية، موضحًا أن الجهات المختصة تحركت فور وقوع الحادث، وبدأت تنفيذ الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن الصاروخين أُطلقا من جانب الفصائل المسلحة باتجاه منطقة مكة المكرمة، معتبرًا أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامتهم.

وشدد الدفاع المدني السعودي على أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز تدابير السلامة العامة في أعقاب الواقعة.

ويأتي الإعلان في ظل توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، مع تكرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع داخل المملكة، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتؤكد السلطات السعودية، في بياناتها المتعلقة بهذه الحوادث، استمرار التعامل مع التهديدات وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة حماية الأعيان المدنية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.