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قبل مواجهة مصر ومالاوي.. مؤتمر صحفي لعلي ماهر وكريم حافظ اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة مصر ومالاوي.. مؤتمر صحفي لعلي ماهر وكريم حافظ اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يعقد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بحضور كريم حافظ، لاعب المنتخب الوطني، للحديث عن المواجهة المرتقبة واستعدادات اللاعبين لخوض اللقاء، إلى جانب توضيح رؤية الجهاز الفني بشأن أهمية المباراة والهدف الذي يسعى المنتخب لتحقيقه.

موعد مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، يخوض منتخب مصر تدريبه الرئيسي على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة مالاوي.

وقرر الجهاز الفني السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، من أجل متابعة جانب من استعدادات المنتخب، على أن يستكمل الفريق تدريباته بعيداً عن التغطية الإعلامية، للحفاظ على تركيز اللاعبين وتنفيذ التعليمات الفنية والتكتيكية.

منتخب مالاوي يعقد مؤتمره الصحفي في الثامنة والنصف

وفي المقابل، يعقد المدير الفني لمنتخب مالاوي مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، للحديث عن مواجهة منتخب مصر، واستعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، وطموحاته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة.

وعقب المؤتمر الصحفي، يخوض منتخب مالاوي تدريبه على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون أول 15 دقيقة من المران مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وفقاً للترتيبات الإعلامية المقررة.

وتشهد أجواء اليوم اكتمال الاستعدادات الإعلامية والفنية للمنتخبين، قبل المواجهة المنتظرة التي يسعى خلالها المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بنجاح في التصفيات الإفريقية.

منتخب مصر علي ماهر اخبار الرياضة تصفيات امم افريقيا

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