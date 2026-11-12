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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصفوا قسم الجراحة.. استشهاد الطبيب رزق أبو شعيرة في استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي بغزة

الطبيب رزق أبو شعيرة
الطبيب رزق أبو شعيرة
القسم الخارجي

استشهد الطبيب الفلسطيني رزق أبو شعيرة، فجر الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في هجوم أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، بينهم مرضى، وألحق أضرارًا بأقسام داخل المجمع الطبي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارة استهدفت الطابق الثاني من أحد مباني مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط حالة من الاستنفار داخل المنشأة الطبية للتعامل مع تداعيات القصف وإسعاف المصابين.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابًا، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى مقتل 4 أشخاص، في حصيلة تعكس حجم الخسائر الناجمة عن استهداف المجمع.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الطبيب رزق أبو شعيرة كان يعمل جراحًا، وأنه قُتل جراء الغارة التي طالت مبنى داخل المستشفى، مشيرة إلى عدم صدور تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات المتفرقة على مناطق بالقطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وتتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من أن تؤدي الهجمات المتكررة إلى تقويض التهدئة وزيادة الضغوط على المنشآت الطبية التي تؤدي دورًا أساسيًا في علاج المصابين والمرضى، في ظل الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

رزق أبو شعير الطبيب الفلسطيني مجمع ناصر الطبي خان يونس هجوم قطاع غزة

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