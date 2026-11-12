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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا على رأس المرشحين لتدريب منتخب أمريكا خلفًا لبوكيتينو

جوارديولا
جوارديولا
حمزة شعيب

دخل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، دائرة اهتمامات الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، تمهيدًا للتعاقد معه لقيادة المنتخب الوطني خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ضمن خطة المسؤولين لإطلاق مشروع فني جديد خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تحركات الاتحاد الأمريكي في ظل أنباء تربط بوكيتينو بتولي القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلفًا لمايكل كاريك، بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى وجود اتفاق شفهي بين المدرب الأرجنتيني وإدارة النادي.

ومن المنتظر، وفقًا لهذه التقارير، أن يغادر بوكيتينو منصبه مع المنتخب الأمريكي عقب خوض المواجهتين المقبلتين أمام منتخب هايتي، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد إلى دراسة عدد من الأسماء المرشحة لخلافته، تحسبًا لرحيله.

جوارديولا الخيار الأبرز لتدريب منتخب أمريكا

وذكر موقع «ذا أثلتيك» البريطاني أن اسم بيب جوارديولا يتصدر قائمة الخيارات المطروحة أمام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن المدرب الإسباني كان محل نقاش داخل أروقة الاتحاد خلال عملية البحث عن المدير الفني الجديد.

ويأمل المسؤولون في التعاقد مع مدرب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي والأندية الكبرى، من أجل قيادة المنتخب الأمريكي في المرحلة المقبلة، ويأتي جوارديولا في مقدمة الأسماء التي تحظى بالاهتمام.

موقف جوارديولا من العودة إلى التدريب

ورغم اهتمام الاتحاد الأمريكي بخدماته، فإن جوارديولا، البالغ من العمر 55 عامًا، لا يبدو متعجلًا للعودة إلى مقاعد التدريب، في ظل رغبته في الحصول على فترة راحة بعد سنوات طويلة من العمل في الملاعب الأوروبية.

وكان المدرب الإسباني قد رفض عرضًا لتولي تدريب منتخب إيطاليا في يوليو الماضي، حيث كشف جيوفاني مالاغو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، أن جوارديولا فضل الابتعاد عن التدريب لأسباب عائلية.

وأشار «ذا أثلتيك» إلى أن جوارديولا أبدى اهتمامًا سابقًا بفكرة خوض تجربة تدريبية في الولايات المتحدة، وهو ما قد يمنح الاتحاد الأمريكي فرصة لمحاولة إقناعه بالمشروع الجديد.

جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي بعد 10 سنوات

وكان بيب جوارديولا قد قضى 10 سنوات مع مانشستر سيتي، حقق خلالها 20 لقبًا، قبل رحيله عن النادي في وقت سابق من العام الجاري، ليقبل بعدها تولي منصب السفير العالمي لمجموعة «سيتي فوتبول جروب».

وتبقى إمكانية توليه تدريب منتخب الولايات المتحدة مرهونة بموقفه من العودة إلى العمل الفني، ومدى قدرته على الاقتناع بالمشروع الذي يسعى الاتحاد الأمريكي إلى بنائه خلال الفترة المقبلة.

جوارديولا منتخب أمريكا ماوريسيو بوكيتينو

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