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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

المجني عليه
المجني عليه
محمد شراط

شهدت منطقة حلوان بمحافظة القاهرة واقعة تعدٍّ على شاب، اتهم خلالها 4 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات حادة، ما أسفر عن إصابته في مناطق متفرقة من جسده، وذلك عقب مشادة نشبت بينهم خلال حفل زفاف.

تفاصيل بلاغ الاعتداء على شاب في حلوان

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير محضر أحوال بقسم شرطة حلوان، حمل رقم 15، وقُيد برقم 24333 جنح.

وجاء بالمحضر أن الشاكي يدعى مصطفى أحمد مصطفى، طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيم بمنطقة حلوان البلد، وقرر تضرره من كل من "محمد. م.أ"، وشقيقيه "محمود.م.أ"، و"غنيم.م.أ"، وشخص آخر يدعى "أحمد.إ.أ"، وجميعهم مقيمون بذات المنطقة.

مشادة خلال حفل زفاف وراء الواقعة

وبسؤال الشاب عن تفاصيل الواقعة، أفاد بأنه كان متواجدًا بأحد الأفراح، ويشارك أصدقاءه الرقص، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المشكو في حقهم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الخلاف وأثناء مغادرته المكان، فوجئ بتجمعهم حوله واعتدائهم عليه بالضرب.

وأضاف في أقواله أن الواقعة حدثت بشارع العزيز بمنطقة حلوان البلد، بالقرب من قهوة يحيى، موضحا أن المشادة الكلامية كانت السبب وراء الاعتداء عليه، رغم عدم وجود خلافات سابقة بينهم، وهم من أبناء المنطقة ذاتها.

إصابات في الرأس والعين والصدر والظهر

وبشأن الإصابات التي لحقت به، أكد الشاب تعرضه للاعتداء باستخدام أدوات حادة، ما أسفر عن إصابته في مناطق متفرقة من جسده، شملت الرأس والعين اليسرى والصدر والظهر.

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم الأربعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة.

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