أزمة داخل منتخب فرنسا.. مبابي غاضب من تغيير مركزه بقرار زيدان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين كيليان مبابي وزين الدين زيدان، في ظل خلافات تتعلق بالدور الفني الذي يحصل عليه قائد منتخب فرنسا داخل الفريق.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن الجهاز الفني فضّل الاعتماد على عثمان ديمبيلي في مركز المهاجم الصريح، مع نقل كيليان مبابي إلى الجبهة اليسرى، وهو التغيير الذي لم يلقَ قبولًا من نجم ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن مبابي لم يتقبل قرار زيدان، وشعر بأن نقله إلى الجبهة اليسرى يمثل تقليلًا من مكانته وتهميشًا لدوره داخل المنتخب الفرنسي، خاصة أنه قائد الفريق وأحد أبرز نجومه.

وأوضحت التقارير أن العلاقة بين الطرفين لم تصل إلى مستوى الانسجام المنتظر، إذ لم يكن التواصل بينهما جيدًا خلال المعسكر السابق، قبل أن يتعرض مبابي للإصابة ويغادر معسكر المنتخب متجهًا إلى مدريد لاستكمال العلاج.

وفي المقابل، يسعى زيدان إلى احتواء الموقف وإعادة بناء العلاقة مع قائد المنتخب، حيث أعلن رغبته في إعادة مبابي إلى مركزه المفضل كرأس حربة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في محاولة لإنهاء الخلاف وتهيئة الأجواء داخل صفوف الديوك الفرنسية.