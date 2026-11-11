السعودية: أكثر من 520 جهة مشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والحضور المتوقع يتجاوز 200 ألف زائر



أكد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة؛ يشهد نقلة نوعية ونموًا متسارعًا في حجم المشاركة والإقبال الدولي.

وقال إن عدد الجهات المشاركة ارتفع من 84 جهة في عام 2022 إلى نحو 520 جهة في النسخة الحالية بنمو يتجاوز خمسة أضعاف.

وأوضح أن عدد الحضور يُتوقع أن يتجاوز 200 ألف زائر بنهاية النسخة الحالية، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 150 دولة، إلى جانب مشاركة عدد من القيادات والوزراء وأصحاب السماحة المفتين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور الذي شهده المؤتمر، وما يحظى به من اهتمام دولي وتفاعل كبير فضلًا عن حجم التعاقدات والشراكات التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بمنظومة الحج.

وأكد أن دعم القيادة على ما يحظى به المؤتمر من رعاية ودعم، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج.