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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون مع رئيس المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية

وزير الأوقاف مع رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
وزير الأوقاف مع رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أحمد سعيد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والثقافية والمعرفية.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية

وتناول اللقاء آفاق التعاون في خدمة السيرة النبوية الشريفة، والتعريف بشمائل النبي ﷺ وهديه، من خلال مشروعات ومبادرات تجمع بين التأصيل العلمي ووسائل العرض الحديثة، وتسهم في إبراز ما تحمله السيرة من قيم إنسانية وحضارية.

وفي ختام اللقاء، أهدى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني وزير الأوقاف «لوحة البرنامج اليومي للنبي ﷺ»، وهي عمل علمي مؤصّل يعرض جوانب من حياة النبي ﷺ اليومية وهديه في شؤونها، بأسلوب يجمع بين دقة التأصيل وجمال الإخراج، ويقرّب معاني السيرة ويعزز الاقتداء بهديه.

حضر اللقاء كل من الدكتور علي العبدلي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مسفر الوادعي؛ المدير التنفيذي للمجموعة، والدكتور عبد اللطيف عبد المحسن؛ المدير الإقليمي للمجموعة بمصر، فيما حضر من الوزارة الدكتور السيد عبد الباري؛ رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن؛ مساعد الوزير للشئون الإدارية والمتابعة، والشيخ محمد رجب؛ - وكيل الوزارة لشئون الدعوة؛ والدكتور أسامة رسلان؛ المتحدث الرسمي للوزارة.

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