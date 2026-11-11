الأوقاف تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف اجتياز 33 من العاملين بالجهات التابعة لها مرحلة مراجعة الشروط الخاصة بالتقدم للندب أو النقل للعمل بمستشفى الدعاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر دعوة المرشحين الذين وردت أسماؤهم في الكشف المرفق لحضور المقابلات الشخصية يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف في العاصمة الجديدة.

ويأتي الإعلان ضمن جهود وزارة الأوقاف لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم مستشفى الدعاة، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بها، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والخدمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

الأوقاف أسماء المرشحين لأداء الاختبارات المكملة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لأداء الاختبارات المكملة لنهائيات المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والمقرر عقدها يوم الأحد ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.

وتنبه وزارة الأوقاف إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع عليه.

- إحضار صورة شخصية حديثة.

- بالنسبة للناشئة: يُكتفى بإحضار صورة من شهادة الميلاد، مع صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، لمن هم دون الحادية والعشرين عامًا.

- بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة: يشترط إحضار شهادة طبية تثبت الحالة، أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

