الأوقاف تواصل جولاتها الميدانية على المديريات والإدارات الفرعية لتعزيز الحوكمة

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، جولاتها الميدانية على مقار المديريات الإقليمية وعدد من الإدارات الفرعية التابعة لها، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مستهدفة (٢٨) إدارة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والتحقق من مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.

وجاء ذلك بإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، ومتابعة الشيخ ياسر عوض - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

الأوقاف تواصل جولاتها الميدانية على المديريات

وشملت الجولات مديرية أوقاف القليوبية، وعددًا من الإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: بنها أول، وبنها ثان، وشبرا شرق، وشبرا غرب، وقها، والخانكة، وشبين القناطر شرق، وشبين القناطر غرب، وقليوب، وكفر شكر، والقناطر الخيرية، والخصوص، وطوخ، والعبور، وبرشوم.

وامتدت الجولات إلى مديرية أوقاف أسيوط، وعدد من الإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: أسيوط غرب، وأسيوط جنوب، وأسيوط قبلي، وديروط جنوب، والقوصية غرب، والقوصية شرق، وبني عدي، والفتح قبلي، والفتح بحري، وساحل سليم، وصدفا، والبداري شمال، والبداري جنوب.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، كما رصدت الإيجابيات لدعمها وتعزيزها، وتابعت الملاحظات للعمل على تلافيها ومعالجتها أولًا بأول؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في منظومة العمل الدعوي والإداري.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جولاتها الميدانية بمختلف المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ ترسيخًا للانضباط المؤسسي، وارتقاءً بمستوى الأداء الدعوي والإداري، وتعزيزًا لكفاءة العمل وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.