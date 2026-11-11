الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور

أشاد موقع «61 Saat» التركي بالمستويات التي يقدمها النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أنه لا يزال يتصدر عناوين الصحافة حول العالم، بعدما واصل تألقه في تجربته الجديدة بالدوري التركي، عقب مسيرة حافلة بالإنجازات مع ليفربول.

وأشار الموقع التركي إلى أن محمد صلاح نجح في إثبات قيمته الفنية مع طرابزون سبور، وقدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق، ليؤكد أنه صفقة ناجحة للنادي التركي.

وأضاف أن أرقام النجم المصري تعكس تأثيره الكبير مع الفريق، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى، خلال أول 11 جولة فقط من الموسم الحالي، ليواصل تقديم المستويات العالية التي اعتاد عليها جمهوره خلال مسيرته الاحترافية.

ويواصل صلاح جذب الأنظار في الملاعب التركية، بفضل مساهماته التهديفية وتأثيره الهجومي، ليصبح أحد أبرز نجوم طرابزون سبور هذا الموسم.