هويلوند عن اعتزال رونالدو: خاض مسيرة دولية مذهلة

علق الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، على قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب الدولي، مشيدًا بالمسيرة التاريخية التي قدمها قائد منتخب البرتغال على مدار سنوات طويلة.

وقال هويلوند، في تصريحات تلفزيونية، إنه كان من الرائع أن تتاح له فرصة اللعب مجددًا أمام كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن قرار الاعتزال يخص اللاعب وحده، ولا يمكن لأي شخص آخر التدخل فيه.

وأضاف مهاجم منتخب الدنمارك: «كان من الرائع أن أحظى بفرصة اللعب ضده مجددًا، لكن هذا ليس قرارنا، وبالتأكيد ليس قراري أنا، بل هو قراره».

واختتم هويلوند حديثه بتوجيه التهنئة إلى رونالدو على مسيرته الدولية المميزة، قائلًا: «لقد خاض مسيرة دولية مذهلة بكل المقاييس، أهنئه على مسيرته الدولية الرائعة».

ويُذكر أن كريستيانو رونالدو أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم 5 نوفمبر الجاري، منهياً مسيرة استمرت 23 عامًا بقميص منتخب البرتغال، خاض خلالها 234 مباراة دولية سجل فيها 146 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.