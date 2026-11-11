أسرار من حياة دلوعة الشاشة.. شادية أخفت قصة حبها ومعاناتها الصحية وعشقها للعرائس

كشفت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل وأسرارًا جديدة من حياة الفنانة الراحلة شادية، نقلًا عن تصريحات ناهد شاكر، ابنة شقيقها، التي تحدثت عن جوانب إنسانية وشخصية في حياة «دلوعة الشاشة»، وعلاقاتها العاطفية والفنية، ومعاناتها الصحية، وأسباب اعتزالها الفن.

وتحدثت ناهد شاكر عن الاسم الحقيقي لشادية، موضحة أن اسمها هو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، وكان اسم دلعها «فتوش»، وهو اسم فاطمة باللغة التركية، مشيرة إلى أن والدتها كانت تركية الجنسية واسمها خديجة.

وأضافت أن والد شادية كان شديد الطباع، لدرجة أنها كانت تخشى الغناء أمامه، وكشفت عن موقف جمعه بأحد أفلامها مع الفنان كمال الشناوي، إذ شاهده في السينما وظل مصدومًا ولم يتحدث معها بعد ذلك.

قصة حب شادية وفريد الأطرش

وعن علاقة شادية بالفنان الراحل فريد الأطرش، أوضحت ناهد شاكر أن فيلم «ودعت حبك» كان بداية قصة حبهما، وأنه طلب الزواج منها ووافقت بالفعل، بل جهزت فستان الزفاف، لكن شائعات الصحف الصفراء وتدخل بعض الأشخاص تسببت في وقوع خلافات بينهما، خاصة مع غيرته الشديدة.

وأكدت أن شادية كانت تضع كرامتها فوق كل اعتبار، وهو ما أدى إلى عدم إتمام الزواج، مشيرة إلى أن فيلم «أنت حبيبي» وأغنية «يا سلام على حبي وحبك» حملا الكثير من نظرات العتاب بينهما.

وأضافت أن شادية تزوجت الفنان عزيز فتحي بعد ذلك، لكنها لم تنسَ فريد الأطرش، وحرصت على زيارته عندما علمت بمرضه، واصفة إياه بأنه كان شخصًا حنونًا ومحبوبًا.

معاناة شادية مع الإنجاب وزواجها من صلاح ذو الفقار

وتطرقت ناهد شاكر إلى حياة شادية الزوجية، مؤكدة أن أطول فترة زواج في حياتها كانت مع الفنان صلاح ذو الفقار، وأنها كانت تتمنى الإنجاب، لكنها عانت من مشكلات صحية مرتبطة بالرحم، ما تسبب في عدم ثبات الحمل وإجهاضها أكثر من مرة.

كما تحدثت عن زواج شادية من الكاتب الكبير مصطفى أمين، مؤكدة أنها أحبته بشدة، وأن حياتها معه شهدت تغيرًا كبيرًا في ثقافتها واهتماماتها، خاصة مع الصالون الثقافي الذي كان يُقام في منزلهما، ويحظى بحضور عدد من كبار الكتاب والمثقفين، من بينهم أحمد رجب وأنيس منصور ومحمد حسنين هيكل.

وأشارت إلى أن شادية كانت محبة للقراءة، وتتابع الصحف والمجلات، وتهتم بالأدب العالمي وحل الكلمات المتقاطعة، وهو جانب لم يكن يعرفه كثير من جمهورها.

تشخيص طبي خاطئ بالسرطان غيّر حياة شادية

ومن أبرز الأسرار التي كشفت عنها ناهد شاكر، تعرض شادية لصدمة صحية ونفسية كبيرة بسبب تشخيص طبي خاطئ، إذ أخبرها أحد الأطباء بأنها مصابة بالسرطان، وأن أمامها ستة أشهر فقط إذا لم تخضع لعملية جراحية.

وأوضحت أنها أجرت العملية بالفعل، لكنها سافرت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الأطباء هناك أنها لا تعاني من السرطان، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها، وجعلها تمر بفترة صعبة بعد العملية.

وأضافت أن هذه الأزمة أثرت في الأسرة بأكملها، مشيرة إلى أن شقيقها توفي حزنًا عليها، وأن شادية لم تعد بعدها بالشخصية نفسها، قبل أن تتخذ قرار اعتزال الفن.

علاقة شادية بنجوم الفن وحياتها بعيدًا عن الأضواء

وكشفت ناهد شاكر عن جوانب أخرى من شخصية عمتها، موضحة أنها كانت تعشق العرائس والألعاب، وتمتلك عددًا كبيرًا منها، وكانت تحرص على شرائها من كل بلد تسافر إليها، كما كانت تحب اللعب مع الأطفال ومشاركتهم ألعاب الاستغماية والكوتشينة، ولا تتوقف عن تقديم الهدايا والحلوى لهم.

وتحدثت عن علاقتها بالفنانة هند رستم، مؤكدة أنها كانت علاقة رائعة، وروت أن شادية طلبت منها باروكة لاستخدامها في فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، فأرسلتها إليها على الفور.

كما كشفت عن حب شادية الكبير للفنانة فاتن حمامة، وأنهما كانتا تسافران معًا، مشيرة إلى أن شادية كانت تحرص على الاتصال بها والإشادة بأدائها، خاصة بعد مشاهدتها مسلسل «ضمير أبلة حكمت».

ولفتت إلى إعجاب شادية بالفنانة سعاد حسني، وتأثرها الشديد بوفاتها، كما تأثرت برحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب.

شادية وعبد الحليم حافظ.. حقيقة العلاقة بينهما

وحسمت ناهد شاكر الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين شادية والعندليب عبد الحليم حافظ، مؤكدة أنهما كانا زميلي عمل، وكان بالنسبة إليها بمثابة شقيقها، ولم تكن هناك أي علاقة عاطفية بينهما.

كما كشفت أن شادية كانت تنتقد أعمالها الفنية باستمرار وتسخر من نفسها في بعض أفلامها، لكنها كانت تحب فيلم «شيء من الخوف» وشخصية فؤادة بشكل خاص.

كرم شادية وعشقها للحياة

واختتمت ناهد شاكر حديثها بالكشف عن الجانب الإنساني في شخصية شادية، مؤكدة أنها كانت شديدة الكرم، ولم تكن تهتم بالمال بقدر اهتمامها بإسعاد المحيطين بها، وكانت تنفق على أفراد أسرتها وتساعدهم في حياتهم وتعليمهم، وقدمت لها الكثير من الهدايا والمجوهرات وساعدتها في شراء منزل وسيارة والدراسة بالجامعة الأمريكية.

وروت موقفًا مؤثرًا جمعهما أثناء تقليبها في إكسسوارات شادية خلال فترة مسرحية «ريا وسكينة»، عندما أعجبتها إحدى الأساور، فأخبرتها شادية أن تأخذها، قبل أن تكتشف لاحقًا أنها كانت ترتديها في معظم أفلامها، لتصبح واحدة من أغلى الذكريات التي تحتفظ بها منها.

وأكدت أن شادية كانت تحب الألوان المبهجة، خاصة الموف والأخضر، ولا تحب رؤية المقربين منها بملابس سوداء أو أجواء حزينة، قائلة إن شادية كانت شخصية استثنائية، تجمع بين رقة المشاعر وخفة الظل والكرم، وإن الجمهور لو عرفها عن قرب لأحبها أضعاف ما أحبها على الشاشة.